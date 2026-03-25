Hiệu quả giải tỏa hành lang an toàn giao thông ở xã Mường Động

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại, giao thương ngày càng gia tăng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi địa phương. Tại xã Mường Động, công tác giải tỏa hành lang ATGT đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, quy củ.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Mường Động kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đường 12B qua địa bàn.

Trên địa bàn xã hiện có hai tuyến giao thông quan trọng gồm tuyến đường 12B dài khoảng 8km đi qua địa phận Tú Sơn, Đông Bắc, Vĩnh Tiến và tuyến Trường Sơn A dài 4km từ ngã ba Bãi Chạo đến ngầm Cha, giáp ranh xã Nật Sơn. Đây là các trục giao thông huyết mạch, giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT; thực tế đã xảy ra không ít vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mường Động đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về TTATGT, trong đó xác định giải tỏa hành lang an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Bùi Văn Lập - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Mường Động cho biết: "UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân 2026. Mục tiêu là bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm đường thông, hè thoáng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn".

Theo đó, công tác giải tỏa được triển khai trên nguyên tắc đúng trình tự, thủ tục; lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm; kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Địa phương chú trọng xây dựng các giải pháp lâu dài nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm hành lang giao thông.

Một trong những điểm nhấn trong quá trình triển khai là việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa chủ trương, quy định pháp luật đến gần hơn với người dân. Từ hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook hay tuyên truyền trực tiếp tại thôn, xóm, nội dung đều hướng tới nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân. Các gia đình, cá nhân được vận động tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, lều quán, vật dụng lấn chiếm hành lang; đồng thời tham gia vệ sinh môi trường, phát quang cây cối, khơi thông cống rãnh, tạo cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Theo đồng chí Bùi Văn Lập, phòng Kinh tế đã phối hợp rà soát, lập danh sách các trường hợp vi phạm; tham mưu ban hành thông báo yêu cầu tự giác tháo dỡ. Với những trường hợp chây ì, cố tình không chấp hành sẽ kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo quy định. Đồng thời, tổ chức ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng hộ dân. Công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn thể, hướng tới các nhóm đối tượng trọng điểm như thanh thiếu niên, học sinh, góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Khu vực ngã ba Bãi Chạo, giao nhau giữa đường 12B và đường Trường Sơn A đã trở nên thông thoáng.

Tại xóm Bãi Chạo – khu vực đông dân cư, nằm trên cả hai tuyến đường 12B và Trường Sơn A, công tác giải tỏa hành lang giao thông được triển khai quyết liệt và bài bản. Đây cũng là khu vực có chợ Bãi Chạo, hoạt động buôn bán sôi động, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Ban quản lý xóm đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng gia đình; đồng thời tiến hành ký cam kết đối với các hộ kinh doanh dọc tuyến đường về việc không lấn chiếm hành lang giao thông.

Đồng chí Bạch Công Tường - Trưởng xóm Bãi Chạo cho biết: "Sau khi ra quân, bà con đã có chuyển biến tích cực. Nhiều hộ tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, chặt bỏ cây xanh ảnh hưởng đến tầm nhìn. Việc kinh doanh buôn bán được duy trì cách mặt đường tối thiểu 4m, không còn tình trạng để vật liệu, hàng hóa lấn chiếm lòng đường như trước".

Qua hai đợt ra quân (từ ngày 13 - 15/1/2026 và từ ngày 2 - 5/2/2026), hàng trăm hộ dân đã ký cam kết thực hiện các quy định về ATGT; phần lớn các trường hợp vi phạm tự nguyện tháo dỡ, trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng cao, góp phần cải thiện rõ rệt tình trạng giao thông trên địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa, xã Mường Động xác định duy trì kết quả, chống tái lấn chiếm là yếu tố then chốt để bảo đảm hiệu quả lâu dài. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường; các hành vi vi phạm tiếp tục được nhắc nhở, xử lý kịp thời.

Đường 12B qua địa bàn xã Mường Động thông thoáng, sạch, đẹp.

Đồng chí Nguyễn Việt Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: "Dù đã đạt được những kết quả bước đầu, song đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Nguy cơ tái lấn chiếm luôn hiện hữu, do đó xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".

Cùng với đó, địa phương đang triển khai các dự án chỉnh trang đô thị với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng dọc các tuyến đường tại thôn Bãi Chạo, Kim Đức và thôn 168, góp phần tạo diện mạo mới, đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông liên kết vùng cũng được thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ bàn giao cho đơn vị thi công.

Những kết quả bước đầu trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại xã Mường Động cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ chính quyền đến cơ sở, cùng sự đồng thuận của Nhân dân. Việc lập lại trật tự hành lang giao thông không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn văn minh.

Hương Lan