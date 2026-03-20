Hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Yên Lạc đã tập trung huy động tốt nguồn vốn; triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

Nhờ nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Yên Lạc, gia đình anh Dương Văn Mạnh, xã Yên Lạc có điều kiện đầu tư thêm máy móc, mở rộng quy mô xưởng mộc.

Nắm bắt nhu cầu sử dụng vốn của người dân, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Yên Lạc đã đẩy mạnh triển khai chương trình cho vay giải quyết việc làm; tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách được tăng cường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể và Tổ tiết kiệm, vay vốn để nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn thủ tục vay vốn kịp thời. Nhờ đó, nguồn vốn giải quyết việc làm được triển khai đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực. Hiện, Phòng Giao dịch đang cho hơn 4.250 khách hàng vay vốn giải quyết việc làm với dư nợ đạt 284 tỷ đồng, chiếm gần 43% tổng dư nợ.

Tìm hiểu thực tế tại xã Yên Lạc được biết, chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét. Anh Dương Văn Mạnh, thôn Vĩnh Đông 4 chia sẻ: Nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã giúp gia đình có điều kiện đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, kinh doanh đồ gỗ gia dụng, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn, ông Nguyễn Sáng Lập - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Vĩnh Đông 4 cho biết: Nguồn vốn giải quyết việc làm đã hỗ trợ hàng trăm hộ dân trên địa bàn mở rộng sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực mộc và nhiều ngành nghề khác; tạo việc làm, nâng cao thu nhập theo hướng bền vững.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2026, theo Nghị định số 338/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, mức cho vay được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người lao động; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tối đa 10 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng/lao động. Điều này không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn trong bối cảnh chi phí đầu tư gia tăng, mà còn tạo điều kiện để người dân mạnh dạn mở rộng quy mô, đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

Đồng chí Vũ Thị Hồng Khuyên - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Yên Lạc cho biết: Sau sáp nhập, Phòng Giao dịch thực hiện cho vay tại các xã gồm Tam Hồng, Nguyệt Đức, Liên Châu, Tề Lỗ và Yên Lạc. Xác định vai trò quan trọng của nguồn vốn ưu đãi trong phục vụ sản xuất, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ngân hàng đã tập trung huy động tốt nguồn vốn; triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. Hiện, tổng dư nợ của ngân hàng đạt hơn 665 tỷ đồng với gần 9.300 khách hàng còn dư nợ.

Để vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Yên Lạc tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chú trọng kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực; nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tư vấn, hướng dẫn người vay vốn mở rộng sản xuất, cách sử dụng đồng vốn hiệu quả gắn với các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

Trần Tỉnh