Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Kỳ III: Động lực mới cho “tam nông”

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đòi hỏi hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện từ xây dựng cơ chế, chính sách đến phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay, tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, giải phóng sức lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất phù hợp với nông nghiệp hiện đại (Ảnh: Thu hoạch lúa Xuân ở xã Bản Nguyên).

Thích ứng với bối cảnh mới

Bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi đang đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển “tam nông”, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm xuyên suốt về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng nhằm khẳng định vai trò, vị thế của lĩnh vực này trong tiến trình phát triển đất nước.

Ngày 28/1/2026, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trên địa bàn tỉnh, sản xuất nông nghiệp sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức do tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngày càng phức tạp, khó lường; hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, nhiều quốc gia tăng cường sử dụng hàng rào kỹ thuật và các biện pháp tự vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước, đặc biệt là yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm đòi hỏi ngày càng cao.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn có xu hướng thiếu hụt; thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định; sản xuất nhỏ lẻ, phân tán dù đã được khắc phục nhưng chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, tỉnh tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài, là nền tảng quan trọng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững. Trong đó, nông dân là trung tâm, là chủ thể, động lực và nguồn lực của quá trình đổi mới; có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao; từng bước làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phát triển nông nghiệp toàn diện tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt; chuyển mạnh sang tư duy sản xuất hàng hóa; cơ cấu lại ngành theo hướng nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường sinh thái; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với đó, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn chặt với tăng cường quản trị xã hội; bảo đảm kỷ cương, ổn định xã hội ở khu vực nông thôn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia phát triển nông nghiệp.

Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái là hướng đi phù hợp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP (Ảnh: Phát triển nghề nuôi cá lồng gắn với du lịch ở lòng hồ Hòa Bình).

Tỉnh cũng xác định phát triển nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững; xây dựng nông dân văn minh; phát triển hợp tác xã kiểu mới; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; cải thiện đời sống người dân; giảm nghèo đa chiều; bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Việc phát triển nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển đô thị và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế; chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhanh, đúng, trúng

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất có thuận lợi là quy hoạch vùng sản xuất cho từng mảng nông sản được xây dựng từ trước và đang từng bước dần hoàn thiện, định hướng các động lực tăng trưởng và giá trị mới cho phát triển nhanh, bền vững dựa trên chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh tiếp tục được rà soát, đánh giá để sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung kịp thời tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Xây dựng sản phẩm OCOP từ những loại cây trồng, vật nuôi đặc trưng, xây dựng thương hiệu nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo việc làm cho lao động khu vực nông thôn (Ảnh: Một phần vùng nguyên liệu của Công ty TNHH Trà hoa vàng Tam Đảo ở xã Tam Dương Bắc).

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, tỉnh Phú Thọ đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 3,5-4%/năm; tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 8,3% GRDP; sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 1,3 triệu tấn; bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ và nâng cao chất lượng thực phẩm. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn khoảng 18%; trên 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn và không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân chia sẻ: “Trước khi sáp nhập, Tỉnh ủy các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình đều chỉ đạo các sở nông nghiệp xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định là hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa; thúc đẩy tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và tăng cường hội nhập quốc tế”.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung triển khai các chương trình phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị đối với các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản gắn với phát triển OCOP và du lịch nông nghiệp; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030; triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế; hình thành các vùng sản xuất tập trung; tăng cường liên kết giữa sản xuất với công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch; xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Đồng thời, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, quy mô lớn; áp dụng quy trình, tiêu chuẩn tiên tiến; bảo đảm an toàn thực phẩm; hướng tới nền nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp và thân thiện với môi trường.

Xây dựng kinh tế tập thể, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con nông dân khu vực nông thôn là một trong những giải pháp chính nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn (Ảnh: Thành viên HTX rau an toàn Đỗ Xuyên, xã Liên Minh chăm sóc rau an toàn).

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và công nghệ sản xuất thân thiện môi trường. Cùng với đó là nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp ở nông thôn; tập trung nguồn lực đầu tư cho các nhóm sản phẩm chủ lực, đặc trưng; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi, phòng chống thiên tai; nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Việc xây dựng, nhân rộng và hoàn thiện các chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp tiếp tục được chú trọng; phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng sản phẩm OCOP.

Nghị quyết số 19-NQ/TW đã thực sự tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có cùng các cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bộ của tỉnh, nông nghiệp vùng Đất Tổ đang hướng tới mục tiêu phát triển hiện đại, bền vững, thông minh và tạo ra giá trị gia tăng cao trong thời gian tới.

Tin liên quan: Kỳ II: Nông nghiệp đổi mới, nông thôn khởi sắc Từ khi các nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn được triển khai thực hiện, diện mạo nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi thay theo hướng hiện đại, tập trung. Tư duy sản xuất của các chủ thể từng bước chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao được triển khai hiệu quả, đưa đời sống khu vực nông thôn ngày càng tiệm cận với khu vực đô thị.

Kỳ I: Nền tảng vững, phát triển bền Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn sản xuất. Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy động lực để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Quân Lâm