Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Kỳ I: Nền tảng vững, phát triển bền

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn sản xuất. Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy động lực để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường là hướng phát triển theo Nghị quyết 19 của Phú Thọ (Ảnh: Mô hình trồng dưa trong nhà màng của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Biển xanh, xã Vĩnh Chân).

Cụ thể hóa Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (trước khi sáp nhập) xác định nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp là: “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại, bền vững; lấy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch làm nền tảng; sản xuất theo chuỗi liên kết; nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển nông nghiệp đa dạng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc sản theo hướng OCOP...”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, hữu cơ, hàng hóa quy mô lớn và có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển chăn nuôi, rau quả hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) nhấn mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn, hiệu quả và bền vững. Mục tiêu chính là cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, trước sáp nhập các tỉnh đều có các Nghị quyết, chương trình hỗ trợ do HĐND tỉnh ban hành, chương trình hành động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là ngành Nông nghiệp và Môi trường) và các địa phương.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, HĐND, UBND các cấp, kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản phát huy tiềm năng, lợi thế từng địa phương; diện mạo nông thôn giai đoạn 2020-2025 đã có nhiều đổi mới. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, đóng vai trò trụ đỡ của nền kinh tế; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt bình quân 3,6%/năm. Giá trị sản phẩm bình quân/ha đất canh tác trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 140 triệu đồng, tăng gần 20 triệu đồng so với năm 2020.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được triển khai hiệu quả trên cơ sở xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản địa phương. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 689 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 6 sản phẩm 5 sao, 100 sản phẩm 4 sao, tăng 497 sản phẩm so với năm 2020. Cùng với đó, 207 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp đã được xây dựng và phát huy hiệu quả.

Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2025, tổng sản lượng xuất khẩu trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt hơn 203 nghìn tấn, giá trị trên 1.791 tỷ đồng.

Xây dựng các vùng chuyên canh nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa, thuận tiên cho việc áp dụng các biện pháp quản lý tiên tiến, nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thành công thương hiệu cho sản phẩm và xây dựng sản phẩm OCOP (Ảnh: Vùng trồng cam chuyên canh ở xã Cao Phong).

Đồng chí Hà Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hoàng Cương cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông nghiệp, phấn đấu đưa Thanh Ba sớm trở thành huyện nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đó, trong những năm qua, huyện Thanh Ba (cũ) đã ưu tiên phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP.

Sau khi huyện Thanh Ba được công nhận đạt huyện nông thôn mới và đặc biệt là sau khi sáp nhập các xã, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã trên địa bàn huyện Thanh Ba cũ, trong đó có xã Hoàng Cương vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu trên và đã đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm tiếp tục xây dựng Hoàng Cương trở thành xã có nền nông nghiệp hiện đại, xã nông thôn văn minh”.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động phân công, phân quyền nhằm tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành, chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; cơ cấu nội bộ ngành từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, mang lại sự đổi thay toàn diện cho nông nghiệp.

Hướng đi mới theo tư duy kinh tế nông nghiệp

Ngành Nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng phát triển đa dạng, nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng Đất Tổ, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Các mô hình sản xuất đảm bảo chất lượng và phát triển tương đối đồng đều, đa dạng các loại hình, đánh thức tiềm năng đất đai, lao động, trí tuệ và khát vọng đổi mới ở khắp các miền quê.

Nhờ xác định đúng các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực có lợi thế phát triển, các địa phương đã tập trung hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn; cấp mã số vùng trồng; truy xuất nguồn gốc gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Hiện toàn tỉnh có 686 vùng trồng tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, lợi thế với diện tích khoảng 82,8 nghìn ha; đã thiết lập, cấp và quản lý 766 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 9.710ha, trong đó có 106 mã số phục vụ xuất khẩu với diện tích hơn 1.217ha. Tỷ lệ đàn vật nuôi được sản xuất theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm ngày càng tăng; trong đó đàn lợn đạt trên 30%, đàn gà đạt hơn 20%.

Phát triển chăn nuôi tập trung, xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường, tiến tới xóa bỏ chăn nuôi nhỏ lẻ là hướng phát triển chính trong lĩnh vực chăn nuôi (Ảnh: Mô hình chăn nuôi gà lông màu tập trung ở xã Tam Dương Bắc).

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, ngành Nông nghiệp đã tham mưu xây dựng và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; hình thành 686 vùng sản xuất tập trung, gồm 290 vùng lúa chất lượng cao, 115 vùng chè, 172 vùng bưởi, 38 vùng chuối, 61 vùng rau...

Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình OCOP và nhiều nội dung trọng tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp.

Là địa phương trọng điểm về cây ăn quả có múi, xã Chí Đám đã đưa nội dung phát triển cây bưởi đặc sản Đoan Hùng đến năm 2030 vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy xã Chí Đám khẳng định: “Các nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân từ Trung ương đến địa phương đã đi đúng và trúng tâm tư, nguyện vọng của người dân nên nhận được sự đồng thuận cao. Đặc biệt, nghị quyết phát triển cây bưởi đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Người dân tích cực đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, mẫu mã, chất lượng sản phẩm; từng bước áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ hướng tới mục tiêu xuất khẩu”.

Cùng với đó, công tác thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Hòa Phát, Dabaco, Vinamilk, FrieslandCampina Việt Nam (Cô gái Hà Lan) đã đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp.

Những kết quả đạt được trong triển khai các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, thân thiện với môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nông nghiệp trong nền kinh tế.

(Còn nữa)

Quân Lâm