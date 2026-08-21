Học sinh nô nức tựu trường chào đón năm học mới

Ngày 21/8, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tựu trường cho học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 9, năm học 2026 - 2027. Trong không khí nô nức, các nhà trường chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, giúp học sinh làm quen với môi trường học tập, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Trong buổi tựu trường, các trường học tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với từng khối lớp. Học sinh được làm quen với thầy cô, bạn bè và môi trường học tập mới; tham quan phòng chức năng, khu vực sinh hoạt; tìm hiểu nội quy, phương pháp học tập, cũng như các hoạt động tập thể, sinh hoạt chuyên đề. Các nhà trường cũng thông tin kế hoạch học tập, hướng dẫn những nội dung cần chuẩn bị cho năm học và ngày khai giảng. Qua đó, giúp học sinh bước đầu làm quen với môi trường mới, có tâm thế tự tin, phấn khởi.

Trường Tiểu học Tiên Cát tặng quà cho các em học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường. Học sinh được tặng biểu trưng chìa khóa mở cửa tri thức, chắp cánh ước mơ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Cát cho biết: Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Tiên Cát đón 114 học sinh lớp 1. Trong buổi tựu trường, nhà trường tổ chức các hoạt động ngắn gọn nhưng ý nghĩa, như văn nghệ chào đón, tặng quà cho học sinh, các hoạt động hỏi - đáp vui nhộn... Qua đó, tạo không khí vui tươi, thân thiện, giúp các em có những trải nghiệm thú vị và kỷ niệm đẹp trong ngày đầu đến trường. Ngoài ra, học sinh cũng được giáo viên chủ nhiệm cho làm quen với bạn bè, không gian lớp học; phổ biến những nội dung, nền nếp và hướng dẫn kỹ năng cần thiết trong học tập, sinh hoạt tại trường.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2026 - 2027 do UBND tỉnh ban hành, các cấp giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Hiền Mai