Học sinh trung học cả nước tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

Trong 3 ngày (20, 21, 22/3), tại Đại học Phenikaa, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025 - 2026. Cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức.

34/34 sở GD&ĐT tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học; tăng cường giao lưu giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

Năm học 2025 - 2026, cuộc thi có sự tham gia của 34/34 Sở Giáo dục và Đào tạo, lần đầu tiên đạt đủ 100% địa phương. Có 17 đơn vị là trường phổ thông trực thuộc bộ, đại học, trường đại học, viện tham gia, tăng 10 đơn vị so với năm trước. Cuộc thi có 242 dự án dự thi của 27 cá nhân, 215 tập thể; trong đó 215 dự án của học sinh THPT và 27 dự án của học sinh THCS, tăng 30 dự án so với năm trước.

Số học sinh tham gia cuộc thi là 457 em (405 học sinh THPT và 52 học sinh THCS). Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban Tổ chức còn tổ chức hội thảo “Giáo dục STEM - định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông”; mở cửa khu vực trưng bày để các tổ chức, cá nhân tham quan; tổ chức hoạt động trải nghiệm Phenikaa Innovation Lab Immersion...

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lần đầu vào năm 2013. Qua 14 năm, cuộc thi đã thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông; góp phần đổi mới phương pháp dạy học; định hướng học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tiếp cận với thế giới khoa học, phù hợp với định hướng Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Theo sggp.org.vn


Chắp cánh cho ước mơ STEM

Chắp cánh cho ước mơ STEM
2026-03-19 08:24:00

baophutho.vn Thời gian qua, chương trình cho vay ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) do...

Siết chấm phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Siết chấm phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2026
2026-03-19 07:02:00

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT xác định cơ bản giữ ổn định như năm 2025, song điểm mới ở khâu chấm phúc khảo và định hướng ra đề thu hút sự quan tâm của thí...

