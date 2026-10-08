Hơn 800 giáo viên, học sinh tại xã Ngọc Sơn giao lưu, tìm hiểu những “địa chỉ đỏ” cách mạng

Ngày 8/10, tại Trường Dân tộc nội trú THCS&THPT Ngọc Sơn, Bảo tàng Hùng Vương phối hợp với UBND xã Ngọc Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, giới thiệu nội dung, giá trị các di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tham gia chương trình có trên 800 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Dân tộc nội trú THCS&THPT Ngọc Sơn và Trường THPT Ngọc Sơn.

Cán bộ Bảo tàng Hùng Vương giới thiệu các di tích lịch sử cách mạng cho học sinh tại xã Ngọc Sơn.

Chương trình được tổ chức nhằm đưa lịch sử, di sản quê hương đến gần hơn với thế hệ trẻ, tạo thêm không gian học tập trực quan, sinh động thông qua hình ảnh, tư liệu và hiện vật lịch sử.

Đây cũng là hoạt động góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, tăng cường sự gắn kết giữa bảo tàng, nhà trường và cộng đồng.

Tại chương trình, cán bộ Bảo tàng Hùng Vương giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh và hiện vật liên quan đến các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền được chia thành 2 phần, gồm khái quát hệ thống di tích lịch sử cách mạng và giới thiệu các di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu của tỉnh.

Thông qua đó giúp học sinh hiểu thêm về những sự kiện, nhân vật và dấu mốc lịch sử gắn với quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ Tổ quốc.

Một số hiện vật lịch sử được trưng bày giới thiệu trong chương trình tuyên truyền.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu, trao đổi kiến thức lịch sử giữa học sinh với cán bộ bảo tàng. Từ những hình ảnh, tài liệu và hiện vật được giới thiệu, các em học sinh đặt câu hỏi, trao đổi những nội dung liên quan đến sự kiện, nhân vật và giá trị của các di tích.

Cán bộ bảo tàng trực tiếp giải đáp, cung cấp thêm thông tin, giúp các em hiểu rõ hơn về những dấu tích lịch sử đang được lưu giữ trên quê hương. Thông qua hình thức giao lưu trực tiếp, kiến thức lịch sử được truyền tải gần gũi, sinh động, tạo sự hứng thú và khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, khám phá lịch sử dân tộc.

Đây cũng là cách để những di tích lịch sử cách mạng không chỉ được biết đến qua sách vở mà trở thành những “địa chỉ đỏ” trong quá trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cán bộ, giáo viên và các em học sinh nghe giới thiệu về các hiện vật.

Phú Thọ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Bên cạnh hệ thống di sản gắn với thời đại Hùng Vương, tỉnh còn lưu giữ nhiều di tích ghi dấu các sự kiện, nhân vật và phong trào cách mạng qua các thời kỳ.

Việc đưa di sản vào trường học là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đổi mới phương thức giáo dục lịch, từ đó khơi dậy niềm tự hào về quê hương và ý thức gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước trao truyền.

Mạnh Hùng