Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Israel tiến hành nhiều đợt không kích vào Lebanon

Tiếp tục chiến lược tấn công quân sự phủ đầu để trấn áp các lực lượng đối địch tại khu vực, ngày 18/9, không quân Israel mở thêm nhiều cuộc tập kích ác liệt vào Lebanon, nhắm mục tiêu là Phong trào Hezbollah.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 18/9 xác nhận không quân nước này vừa tiến hành đợt oanh tạc vào các kho vũ khí của Phong trào Hezbollah ở phía Nam Lebanon. Đây là đợt tấn công lớn thứ 2 của không quân Israel vào Lebanon trong ngày 18/9. Trước các cuộc không kích, IDF đã ban cảnh báo sơ tán người dân tại 5 ngôi làng thuộc Nam Lebanon gồm Mays al-Jabal, Kfar Tebnit, Dibbin, Chehabiyeh và Burj Qalaouiyah.

Israel tiến hành nhiều đợt không kích vào Lebanon

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel vào Lebanon. Ảnh: ANADOLU

Cũng trong thông báo, IDF cáo buộc Hezbollah vẫn tiếp tục các nỗ lực tái xây dựng hạ tầng quân sự tại khu vực phía Nam Lebanon, nhằm mục đích làm tổn hại nhà nước Israel. IDF xác nhận kể từ sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực tháng 11/2024, lực lượng này đã tiêu diệt hơn 300 tay súng Hezbollah ở Lebanon với cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Lực lượng Hezbollah cũng như Chính phủ Lebanon chưa đưa ra phản ứng với các cuộc tập kích mới nhất của Israel. Tuy nhiên, giới chức Lebanon trước đó nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp nhằm ngăn chặn các cuộc không kích vi phạm luật pháp quốc tế của Israel vào Lebanon.

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 Từ khóa: Lebanon Không quân Israel phong trào Hezbollah Tấn công quân sự Cuộc không kích Chiến lược Lệnh ngừng bắn Mục tiêu Trấn áp Cáo buộc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

EU và nước cờ chiến lược kéo Ấn Độ lại gần hơn

EU và nước cờ chiến lược kéo Ấn Độ lại gần hơn
2025-09-18 18:54:00

Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất chương trình nghị sự chiến lược mới với Ấn Độ, nhằm nâng quan hệ song phương lên tầm cao hơn, trong bối cảnh Mỹ áp đặt mức thuế khá nặng đối với Ấn Độ.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long