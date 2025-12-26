Philippines sẽ định hình tương lai du lịch khu vực trong năm Chủ tịch ASEAN

Theo kế hoạch, Bộ Du lịch Philippines sẽ chủ trì Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) 2026 tại Cebu từ ngày 26 đến 29/1/2026, song song với Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN.

Tình nguyện viên dọn rác trên bờ biển ở Vịnh Manila (Philippines). Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bộ Du lịch Philippines khẳng định quốc gia này đã sẵn sàng góp phần định hình tương lai ngành du lịch khu vực, trong bối cảnh Philippines chuẩn bị đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, tuyên bố này được đưa ra đúng ngày Giáng sinh (25/12), thể hiện tinh thần lạc quan khi chào đón Năm mới, bất chấp những thách thức mà ngành du lịch nước này đã phải đối mặt trong năm 2025.

Trong thông điệp ngày 25/12, Bộ trưởng Du lịch Christina Frasco nhấn mạnh: "Hướng tới tương lai, Philippines đang tích cực chuẩn bị đăng cai Diễn đàn Toàn cầu về du lịch ẩm thực của Liên hợp quốc và Diễn đàn du lịch ASEAN 2026 tại Cebu. Điều này khẳng định vai trò lãnh đạo và khả năng phục hồi của chúng tôi trong việc định hình tương lai du lịch khu vực."

Một trong những văn kiện kết quả quan trọng dự kiến được thông qua tại hội nghị cấp cao này là Kế hoạch Hành động chiến lược du lịch ASEAN, trong đó Philippines giữ vai trò quốc gia điều phối.

Đối với Philippines, Bộ Du lịch cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác và đẩy mạnh các nỗ lực quảng bá nhằm thúc đẩy ngành du lịch, lĩnh vực vốn được coi là động lực tăng trưởng to lớn của nền kinh tế quốc gia.

Trong năm qua, tốc độ phục hồi lượng khách quốc tế đến Philippines còn chậm do những gián đoạn về thị thực, thiên tai ảnh hưởng đến các điểm đến, lo ngại về an ninh và hạn chế trong kết nối hàng không.

Bộ trưởng Frasco chia sẻ: “Năm nay là một năm đầy thử thách. Thiên tai đã tàn phá các cộng đồng, làm gián đoạn sinh kế và nhắc nhở chúng ta rằng sự phát triển có thể mong manh đến nhường nào.”

Bà cũng nhấn mạnh, trong những thời khắc khó khăn nhất, du lịch đã trở thành nguồn hy vọng, giúp khôi phục việc làm, duy trì cuộc sống cho các gia đình và hỗ trợ các cộng đồng vươn lên bằng lòng dũng cảm và quyết tâm.

Bất chấp những thách thức, Bộ cho biết đã củng cố cơ sở hạ tầng du lịch thông qua việc thiết lập các trạm nghỉ du khách trên toàn quốc, mở rộng dịch vụ kỹ thuật số và trực tiếp qua ứng dụng Travel Philippines và Tổng đài hỗ trợ du khách.

Đồng thời, cơ quan này cũng ra mắt các tour du lịch quá cảnh đầu tiên cùng dịch vụ hỗ trợ y tế tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và trải nghiệm cho du khách.

Theo bà Frasco, Bộ tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ thông qua chương trình "Thương hiệu dịch vụ xuất sắc Philippines,, trang bị cho lực lượng lao động ngành du lịch những kỹ năng và giá trị phản ánh những phẩm chất tốt đẹp nhất của người Philippines.

Ở cấp cơ sở, bà nhấn mạnh thành công của chương trình “Thử thách nhà vô địch du lịch,” tạo điều kiện cho các chính quyền địa phương trên cả nước đầu tư vào các sáng kiến du lịch của riêng mình.

Bộ trưởng Frasco khẳng định ngành du lịch nước này tiếp tục tiến lên nhờ vào người lao động kiên trì, các đối tác vững vàng và các cộng đồng vẫn tiếp tục chào đón thế giới bằng sự duyên dáng và hào phóng đậm chất Philippines, ngay cả trong bối cảnh nhiều bất định.

Nguồn Vietnam+