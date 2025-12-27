Thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan chính thức có hiệu lực

Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, có hiệu lực từ 12 giờ trưa 27/12. Theo thỏa thuận, Thái Lan sẽ thả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia nếu lệnh ngừng bắn được duy trì đầy đủ trong 72 giờ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan. Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia

Thỏa thuận được nêu rõ trong Tuyên bố chung do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit ký kết tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan. Hội nghị được tổ chức vào sáng 27/12 tại Điểm Kiểm soát Biên giới thường trực Prom-Pak Kard, nằm giữa tỉnh Pailin của Campuchia và tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, dưới sự giám sát của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT).

Theo đó, lệnh ngừng bắn áp dụng đối với mọi loại vũ khí, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, tài sản dân sự và cơ sở hạ tầng, cũng như các mục tiêu quân sự của cả hai bên, trong mọi trường hợp và mọi khu vực. Cả hai bên phải tránh nổ súng vô cớ, tiến công hoặc di chuyển lực lượng hướng về vị trí hoặc quân đội của bên kia.

Cả hai bên cũng đồng ý duy trì hiện trạng bố trí lực lượng hiện tại, mà không có bất kỳ động thái nào khác. Không được phép di chuyển lực lượng, bao gồm cả các hoạt động tuần tra hướng về vị trí của bên kia.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất rằng tất cả các sắp xếp trong Tuyên bố chung sẽ không ảnh hưởng đến việc phân định biên giới và ranh giới quốc tế giữa Campuchia và Thái Lan. Hai nước đồng ý giao cho Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) tiếp tục các công tác khảo sát và phân định sớm nhất có thể, theo đúng các thỏa thuận hiện hành giữa hai quốc gia nhằm đạt được hòa bình lâu dài dọc biên giới.

Để người dân cư trú tại các khu vực biên giới bị ảnh hưởng được trở về nhà an toàn, trở lại cuộc sống bình thường một cách sớm nhất, hai bên cũng cam kết không tăng cường lực lượng dọc toàn tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia

Ngoài ra, hai bên nhất trí hạn chế lan truyền thông tin sai lệch, tin giả nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình.

Hai nước tái khẳng định nghĩa vụ theo Công ước về cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao các loại mìn sát thương cá nhân và về sự hủy diệt của chúng (Công ước Ottawa). Campuchia và Thái Lan sẽ hợp tác thông qua Lực lượng đặc nhiệm phối hợp chung (JCTF) về rà phá mìn nhân đạo theo quy trình đã thỏa thuận để đạt tiến độ kịp thời trong các nỗ lực rà phá mìn dọc biên giới.

Hai bên cam kết tuân thủ kế hoạch hành động hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo trực tuyến và buôn người, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn lừa đảo trực tuyến và thúc đẩy thông tin chính xác, có trách nhiệm, góp phần xây dựng lòng tin, ổn định và quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Theo thông cáo báo chí ngày 27/12 của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn sẽ dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự cuộc họp ba bên giữa Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc để thảo luận về những diễn biến gần đây trong căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29/12, tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Nguồn nhandan.vn