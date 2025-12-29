Nga phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b mang số lượng vệ tinh kỷ lục

Nga đã phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Vostochny, đưa 52 vệ tinh, trong đó có vệ tinh quan sát Trái đất, vệ tinh sinh viên và 3 vệ tinh do Iran chế tạo, lên quỹ đạo.

(Nguồn: Sputnik)

Chiều 28/12 theo giờ địa phương, Nga đã phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Vostochny, dự kiến sẽ đưa 52 vệ tinh lên quỹ đạo, gồm các vệ tinh chụp ảnh lập thể Trái đất và vệ tinh thử nghiệm IoT Marathon đầu tiên.

Phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga cho biết, 2 vệ tinh Aist-2T được tên lửa Soyuz-2.1b mang theo được phát triển dựa trên mẫu Aist-2D trước đó.

Tuy nhiên, vệ tinh Aist-2T được trang bị hệ thống đẩy để hiệu chỉnh quỹ đạo, cũng như có thiết bị chụp ảnh lập thể. Những vệ tinh này có tuổi thọ hoạt động dài hơn và tốc độ truyền dữ liệu cao hơn thế hệ trước.

Điều đặc biệt của đợt phóng vệ tinh này là cùng với các vệ tinh Aist-2T, nhiều vệ tinh sinh viên nhỏ ở định dạng CubeSat cũng được phóng lên quỹ đạo theo chương trình UniverSat.

Vụ phóng hiện tại là lần thứ 5 trong lịch sử của chương trình hợp tác giữa Roskosmos và một số trường đại học của Nga từ năm 2019.

Những vệ tinh sinh viên này sẽ hoạt động trong quỹ đạo tầm thấp, giám sát biến đổi khí hậu cũng như thu thập thông số thời tiết không gian, gồm cả trạng thái của môi trường gần Trái đất và tác động của hoạt động Mặt trời.

Nhiệm vụ của các vệ tinh này không chỉ mang tính học tập mà còn có ý nghĩa khoa học ứng dụng.

Ngoài vệ tinh, nhiều thiết bị tiên tiến do các trường đại học Nga phát triển cũng được phóng vào không gian, như hệ thống đẩy hiện đại, bộ thu nhận dạng tàu và theo dõi máy bay tự động, hay thiết bị truyền và nhận tín hiệu.

Đáng chú ý, trong số 50 vệ tinh được Nga đưa vào không gian lần này có 3 vệ tinh quan sát do Iran chế tạo.

Truyền hình nhà nước Iran khẳng định đây là một bước tiến mới cho chương trình không gian của Tehran bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tin cho hay "ba vệ tinh của Iran, gồm Zafar-2, Paya và Kowsar 1.5, đã được phóng vào không gian bằng tên lửa Soyuz từ Sân bay vũ trụ Vostochny ở Nga."

Theo hãng tin IRNA, những vệ tinh này được sử dụng cho mục đích “quan sát” và được “khu vực tư nhân” chế tạo.

Cũng theo IRNA, Paya là vệ tinh chụp ảnh hiện đại nhất do Iran tự sản xuất, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện độ phân giải hình ảnh. Vệ tinh này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên nước, giám sát môi trường và lập bản đồ.

Nguồn TTXVN