Italy tiến sát vé dự World Cup

Tiền vệ Sandro Tonali ghi một bàn và góp một kiến tạo, giúp Italy thắng Bắc Ireland 2-0 ở bán kết play-off World Cup 2026.

Buổi tối căng thẳng tại Bergamo chứng kiến đội bóng của Gennaro Gattuso nhọc nhằn vượt qua Bắc Ireland ở bán kết play-off World Cup. Các bàn thắng trong hiệp hai của Sandro Tonali và Moise Kean là đủ để định đoạt trận đấu. Dù màn trình diễn của Italy chưa thuyết phục, họ vẫn tiến một bước lớn tới vòng chung kết mùa hè này tại Mỹ, Mexico và Canada.

Tonali mừng bàn mở tỷ số cho Italy, ở bán kết play-off World Cup 2026, trên sân New Balance Arena, Bergamo, Italy hôm 26/3. Ảnh: Reuters

Sức ép lớn sau 12 năm không được dự World Cup phần nào khiến Italy gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội ở hiệp một. Nhưng sau giờ nghỉ, chủ nhà tạo ra hai khoảnh khắc chất lượng.

Khi cú đánh đầu phá bóng của Isaac Price bật ra ở phút 56, Sandro Tonali đang rình rập ngoài rìa cấm địa. Anh lao vào đón bóng khi nó còn đang nảy nhẹ. Dù điểm rơi không hề dễ, cú vô-lê của tiền vệ Newcastle là hoàn hảo. Bóng găm thẳng vào lưới Bắc Ireland, đưa Italy dẫn trước.

Tonali chưa từng góp mặt ở một giải đấu lớn cùng đội tuyển Italy, khi bị loại khỏi đội hình vô địch Euro 2020, góp mặt trong chiến dịch thất bại ở vòng loại World Cup 2022, và bị treo giò tại Euro 2024 vì liên quan đến cá cược.

Bàn thắng tại New Balance Arena giúp Tonali đứng trước cơ hội góp mặt ở sự kiện lớn đầu tiên cùng đội tuyển. Khi trận đấu với Bắc Ireland còn hơn 10 phút, anh lại góp công lớn, kiến tạo cho Kean ngoặt bóng qua Ruairi McConville rồi dứt điểm chân trái đưa bóng chạm cột đi vào lưới.

Kean (xanh da trời) ấn định tỷ số cho Italy, ở bán kết play-off World Cup 2026, trên sân New Balance Arena, Bergamo, Italy hôm 26/3. Ảnh: Reuters

Hàng công Italy vẫn để lại nỗi lo, dù Kean ghi bàn. Trước đó, tiền đạo này bỏ lỡ hai pha đối mặt ở góc hẹp, còn Mateo Retegui mờ nhạt trong đội hình chính. Italy không tạo ra nhiều cơ hội, khi Bắc Ireland phòng ngự rất kín kẽ. Sơ đồ 5-4-1 khi không có bóng giúp họ buộc Italy phải dạt biên và thường xuyên phải tạt bóng cầu may.

Italy tạo được nguy hiểm từ các tình huống cố định và những đường bóng dài sang cánh trái, nhưng nhìn chung đều bị hóa giải. Dù đội hình trẻ và thiếu kinh nghiệm, các học trò của Michael O’Neill thi đấu chững chạc, làm chậm nhịp độ, giảm áp lực từ khán đài tại Bergamo. Tuy nhiên, ở khâu tấn công, Bắc Ireland gần như không làm được gì, chỉ có một pha dứt điểm trúng hướng cầu môn so với tám của Italy.

Trận đấu thứ bảy dưới triều đại của Gattuso cùng đội tuyển Italy mang lại sự nhẹ nhõm. Ở trận thứ tám, gặp Bosnia-Herzegovina tại chung kết play-off, ông sẽ hướng tới việc chấm dứt thời gian chờ đợi đầy đau đớn của cả một quốc gia bằng cách đưa đội tuyển trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Gattuso quyết định chọn sân đấu ở Bergamo, với sức chứa chỉ bằng 1/3 San Siro để giảm tải áp lực cho các học trò. Ông từng nói sự kiên nhẫn của khán giả Bergamo sẽ giúp Italy. Dù không có tiếng la ó sau 30 phút, bầu không khí trầm lắng đã nói lên nhiều điều. Italy chơi không thuyết phục ở nửa đầu trận, để Bắc Ireland đạt mục tiêu khi bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa.

Sau khởi đầu rời rạc ở hiệp hai, Italy bất ngờ có cơ hội vàng khi Terry Devlin chuyền về quá non, tạo điều kiện cho Mateo Retegui băng xuống đối mặt khung thành. Nhưng cú chạm bóng lỗi giúp Pierce Charles kịp cứu thua.

Chính pha bỏ lỡ của Retegui lại khiến Italy bừng tỉnh. Charles tiếp tục cản phá cú sút của Kean, trước khi Tonali sút chìm tuyệt đẹp từ khoảng 18 m sau tình huống phá bóng của Price. Lúc này, Bắc Ireland rơi đúng vào thế trận họ muốn tránh, còn Gattuso ăn mừng ngoài đường biên, với sự nhẹ nhõm hơn là vui sướng.

Kean lẽ ra đã có thể kết liễu trận đấu khi còn 25 phút, nhưng lại dứt điểm nhẹ về phía Charles. Dù Italy cải thiện rõ rệt sau giờ nghỉ, những “bóng ma” từ các chiến dịch thất bại trước đây dường như vẫn ám ảnh. Bên kia chiến tuyến, HLV O’Neill tung những quân bài tấn công vào sân. Tuy nhiên, Italy đã dập tắt mọi hy vọng còn lại.

Italy tiếp tục tiến bước, hướng tới thử thách khó khăn trong bầu không khí căng thẳng hơn nhiều trên đất Bosnia & Herzegovina hôm 31/3 tới.

