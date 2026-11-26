Kết nối, đồng bộ dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân trước tháng 12/2026

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ sở giám định khẩn trương thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu AND, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 12126/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống giám định ADN công nghệ mới.

Để hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với Tập đoàn Vingroup sớm hoàn thiện đồng bộ 1 hệ thống hoàn chỉnh tại từng cơ sở giám định.

Hệ thống gồm phòng sạch đạt chuẩn, thiết bị giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), phần mềm phân tích tin sinh học, thiết bị và chip vi mảng phục vụ phân tích mẫu ADN thân nhân, đối khớp dữ liệu ADN với mẫu hài cốt liệt sĩ. Trước mắt, tập trung hoàn thành hệ thống tại Viện Pháp y Quân đội trước ngày 15/12.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo công nghệ mới cho 4 đơn vị giám định, sớm hoàn thiện và chuyển giao quy trình thao tác chuẩn.

Song song với hoàn thiện hạ tầng và liên thông dữ liệu, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành ban hành thông tư thay thế Thông tư 119/2023/TT-BQP. Thông tư phải quy định rõ quy trình giám định ADN công nghệ mới, quy trình xử lý mẫu thân nhân và định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ giám định.

Viện Pháp y Quân đội được giao sớm ban hành hướng dẫn, kế hoạch tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ từ các cơ sở giám định khác về lưu trữ tập trung. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 25/12.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ sở giám định khẩn trương thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu ADN.

Các cơ sở giám định được cung cấp đầy đủ dữ liệu ADN gốc và thông tin thân nhân liệt sĩ kèm thông báo kết quả đối khớp. Trên cơ sở này, các đơn vị trực tiếp đối chiếu, thẩm định chuyên môn và ban hành kết luận giám định cuối cùng. Nhiệm vụ trên phải hoàn thành trong tháng 12/2026.

Bộ Công an cũng được giao khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Kho lưu trữ mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính được giao xử lý dứt điểm kinh phí thanh, quyết toán còn tồn đọng đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành giám định trong giai đoạn trước, đồng thời bảo đảm nguồn kinh phí mua sắm hóa chất, vật tư và hạ tầng.

Phó Thủ tướng yêu cầu viện trưởng 4 đơn vị giám định gồm Viện Pháp y Quân đội, Viện Khoa học hình sự, Viện Pháp y Quốc gia và Viện Sinh học trực tiếp chỉ đạo thực hiện, kiểm điểm tiến độ hằng ngày và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Chiến dịch 500 ngày đêm.

https://daidoanket.vn/ket-noi-dong-bo-du-lieu-adn-liet-si-va-than-nhan-truoc-thang-12-2026.html

Theo daidoanket.vn