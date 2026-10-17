Khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 17/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước, các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Đại Dương tham dự phiên thảo luận ở Tổ.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), các ĐBQH thuộc 34 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn tham dự Kỳ họp.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Văn Minh tham gia thảo luận ở Tổ.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, những quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Thị Kim Tuyến tham gia thảo luận ở Tổ.

Về công tác lập pháp, tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay. Nhiều dự án quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Về KT-XH, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực; chấp hành nghiêm nội quy Kỳ họp. Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Sau lễ khai mạc, Quốc hội đã nghe trình bày các báo cáo và báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Tiếp đó, các ĐBQH thảo luận ở Tổ đối với Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Tổ 12 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau.

Đóng góp ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, ĐBQH tỉnh Châu Văn Minh cho rằng, dự thảo Luật lần này đã hoàn thiện khá nhiều so với các dự thảo trước đây. Đại biểu góp ý một số vấn đề về mặt kỹ thuật thuật ngữ, định nghĩa khái niệm và một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số cần tiếp tục được hoàn thiện tại một số điều, khoản của dự thảo Luật. Cụ thể, đại biểu góp ý về chính sách của Nhà nước về đo lường (Điều 5); hạ tầng kỹ thuật đo lường và Chương trình bảo đảm đo lường (Điều 5a); những hành vi bị cấm (Điều 7); tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (Điều 25) và chuyển đổi số hoạt động đo lường (Chương Va).

Góp ý vào dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Bùi Thị Kim Tuyến đề nghị: Đơn giản hóa thủ tục đăng ký cung ứng dịch vụ bưu chính trên môi trường điện tử; quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc thu thập, định danh, lưu trữ và truy xuất dữ liệu bưu gửi. Dữ liệu phải phục vụ đúng mục đích quản lý, phòng chống vi phạm, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bổ sung điều kiện kinh doanh chặt chẽ đối với doanh nghiệp bưu chính có hoạt động chuyển phát hàng hóa. Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...

Đối với Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đại biểu Bùi Thị Kim Tuyến đề nghị chuẩn hóa một số khái niệm công nghệ số và ứng dụng đo lường thông minh; tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với mô hình chính quyền 2 cấp; Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá kỹ năng lực và có chính sách hỗ trợ nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật chuyên dụng cho cấp xã khi giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về đo lường...

Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày các nội dung: Báo cáo và báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Tờ trình và báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Các ĐBQH thảo luận ở Tổ đối với các dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Khánh Hà