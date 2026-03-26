Khí thế tháng Ba

Tháng Ba - tháng của mùa Xuân và tuổi trẻ, đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong hành trình phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên. Dấu ấn ấy càng trở nên đặc biệt hơn khi bước sang năm 2026, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 95 mùa Xuân. Khí thế tháng Ba, khí thế tuổi trẻ đến từ những công trình thanh niên, từ những mô hình sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và từ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Những phong trào, hoạt động rộng khắp đã tạo nên hình ảnh thanh niên Phú Thọ bản lĩnh, trách nhiệm, dám đảm nhận việc khó, việc mới, đó là lớp thanh niên của khát vọng vươn lên, cống hiến và trưởng thành.

Đoàn xã Tam Nông phối hợp cùng Chi đoàn Công an xã bàn giao công trình thanh niên “Điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi”.

Sôi nổi từ cơ sở

Những ngày đầu tháng Ba, tại Trường TH&THCS Ba Khan, xã Tân Mai, Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Đây là đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Phú Thọ nói riêng thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong khí thế đó, đoàn thanh niên các cấp quyết tâm triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về cộng đồng. Trong lễ ra quân, Tỉnh Đoàn đã trao tặng các suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 10 bộ máy tính trị giá 80 triệu đồng, trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 50 triệu đồng.

Từ Tân Mai, khí thế Tháng Thanh niên đã lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh của tuổi trẻ toàn tỉnh. Điểm nhấn trong Tháng Thanh niên năm nay là các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đoàn thanh niên các xã, phường và Đoàn trực thuộc tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; thiết kế, chia sẻ các sản phẩm truyền thông trực quan sinh động; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu dân cư, nhà văn hóa, trường học...

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Linh - Bí thư Đoàn phường Thống Nhất cho biết: Đoàn Thanh niên phường Thống Nhất đã triển khai công trình thanh niên “Bản đồ số các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường". Công trình không chỉ góp phần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền bầu cử, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của tuổi trẻ phường Thống Nhất đồng hành cùng chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Khí thế tháng Ba nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở thông qua nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Các cơ sở Đoàn đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, ngày công tình nguyện của ĐVTN để triển khai nhiều công trình ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu thực tế địa phương, dù quy mô khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần tạo nên dấu ấn rõ nét của Tháng Thanh niên trên khắp địa bàn tỉnh.

Khơi dậy khát vọng tuổi trẻ

Trong Tháng Thanh niên, Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể và kêu gọi các cơ sở Đoàn trong tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động rộng khắp, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện các công trình, phần việc như đẩy mạnh vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Mỗi công trình, phần việc đều mang tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Qua đó, tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Tháng Thanh niên năm 2026 để lại những dấu ấn rõ nét với các hoạt động được triển khai đồng bộ, thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Từ những công trình, phần việc cụ thể gắn với thực tiễn của địa phương, tuổi trẻ đã thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó, việc mới. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn; củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với lực lượng ĐVTN, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Năm nay, Tháng Thanh niên được tổ chức trong một không gian mới rộng hơn, lực lượng lớn mạnh hơn, khí thế sôi nổi hơn, vì thế, mỗi hoạt động được triển khai không chỉ dừng ở phong trào, mà được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức bài bản, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể và giá trị bền vững. Các cấp bộ Đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; triển khai các công trình, phần việc mang dấu ấn 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong không khí sôi nổi của những ngày tháng Ba, Đoàn Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã kết nạp 373 đoàn viên mới năm học 2025 - 2026. Chia sẻ về niềm tự hào khi trở thành đoàn viên, em Nguyễn Thị Ngân Giang - học sinh lớp 10A8, bày tỏ: “Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng em tiếp bước các anh chị đoàn viên đi trước, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, để mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến trưởng thành, để màu áo xanh thanh niên luôn rạng rỡ và đầy ý nghĩa dưới mái trường thân yêu này”.

Tiếp nối mạch nguồn những hành động đầy ý nghĩa, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Mỗi việc làm, mỗi công trình không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ mà còn góp thêm những gam màu tươi sáng vào bức tranh phát triển của quê hương. Tháng Ba, Tháng Thanh niên thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi ĐVTN. Từ phố thị đến những bản làng vùng cao, màu áo xanh tình nguyện in dấu trên từng nẻo đường, trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng. Đó chính là nền tảng để thế hệ trẻ hiện thực hóa khát vọng cống hiến, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Hà