Khó khăn trong công tác xây dựng Đảng ở Pà Cò

Là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, giáp ranh với tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Sơn La, Pà Cò có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm đến 65%. Trình độ dân trí nói chung, trình độ đảng viên nói riêng không đồng đều, đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác xây dựng Đảng, nhất là đối với yêu cầu chuyển đổi số trong Đảng hiện nay.

Tính đến ngày 15/3/2026, Đảng bộ xã Pà Cò có 34 chi, đảng bộ trực thuộc, với 784 đảng viên. Trình độ đảng viên, nhất là khả năng sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, là khó khăn lớn nhất trong công tác xây dựng Đảng ở Pà Cò.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, xã Pà Cò tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai công việc.

Chia sẻ về những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đồng chí Hà Văn Dung - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Pà Cò cho biết: Một số cấp ủy chưa quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện; nhiều bí thư, phó bí thư chi bộ tuổi đã cao, hạn chế về năng lực và sử dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó là đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập, sắp xếp lại vị trí việc làm đa số thực hiện nhiệm vụ mới, cần có thời gian để tiếp cận công việc. Trong khi khối lượng công việc nhiều, yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn, nhiều nhiệm vụ lại chưa có hướng dẫn cụ thể của cấp trên nên ảnh hưởng tới chất lượng, tiến độ tham mưu ở cả khối chính quyền và khối Đảng, đoàn thể.

Khó khăn về yếu tố con người chính là trở ngại lớn nhất của Pà Cò. Đồng chí Giàng A Đua - Bí thư chi bộ Thung Mặn cho biết: Bản thân tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi, cũng như nhiều đảng viên cao tuổi trong chi bộ, việc sử dụng công nghệ thông tin rất khó khăn. Chi bộ còn có những đảng viên chưa có điện thoại di động thông minh nên quá trình triển khai công việc, thông báo họp hay sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” còn nhiều hạn chế.

Thực tế, cấp uỷ các chi bộ khu dân cư đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ năng lực không đồng đều, gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Để khắc phục hạn chế đó, Đảng uỷ xã Pà Cò đã phân công các đồng chí trong Đảng uỷ phụ trách chi bộ, thường xuyên làm việc, tham gia sinh hoạt cùng chi bộ để hỗ trợ cấp uỷ chi bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc.

Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy cũng phân công, bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đối với các chi bộ. Với sự quan tâm, vào cuộc tích cực của cấp uỷ xã Pà Cò, công tác xây dựng Đảng đã có những khởi sắc ngay từ cơ sở, tạo tiền đề cho việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Cán bộ tăng cường đi cơ sở để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Từng bước tháo gỡ khó khăn, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn xã Pà Cò đã có những khởi sắc đáng ghi nhận. Năm 2025, Đảng bộ xã kết nạp được 23 đảng viên, hoàn thành 100% kế hoạch; trong 3 tháng đầu năm 2026, đã kết nạp được 4 đảng viên.

Trao đổi về công tác phát triển đảng viên, đồng chí Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Pà Cò cho biết: Cũng như các địa phương khác, Pà Cò gặp nhiều khó khăn do quần chúng trong độ tuổi đi làm ăn xa. Đặc biệt là sau sáp nhập, địa bàn xã Pà Cò rộng, dân cư sống thưa thớt, việc sử dụng thiết bị công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế nên công tác tuyên truyền, vận động rất khó khăn. Do đó, để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã đã giao chỉ tiêu về các chi bộ. Đồng thời đưa nội dung phát triển đảng viên vào các kế hoạch, chương trình hành động. Trong đó phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... để phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu hội viên, đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Cùng với phát triển đảng viên, Đảng bộ xã Pà Cò đã chú trọng công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc cập nhật dữ liệu đảng viên trên phần mềm; đổi thẻ đảng viên; ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai theo đúng tiến độ.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp đặc điểm tình hình từng đơn vị. Năm 2025, UBKT Đảng uỷ xã Pà Cò đã tiến hành kiểm tra chuyên đề với 6 tổ chức Đảng, đảng viên; thực hiện giám sát đối với 2 chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đảng bộ xã Pà Cò cũng đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã, nhất là trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy xã Pà Cò đã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025. Kết quả, xã đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,05%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98%. Kết quả này là tiền đề quan trọng để Pà Cò tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống.

Dương Liễu