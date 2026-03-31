Khó khăn trong giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, việc triển khai giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp theo hình thức trực tuyến được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình này vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giải quyết hồ sơ.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tăng cường hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Ngay sau khi hợp nhất tỉnh, Sở Nội vụ đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm xác định giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai như: Tăng cường tuyên truyền tới doanh nghiệp và người lao động; xây dựng video hướng dẫn, đăng tải trên website và ứng dụng “Việc làm Phú Thọ”; niêm yết công khai quy trình tại Trung tâm; đồng thời chủ động phát hiện, tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn hạn chế khi tỷ lệ giải quyết hồ sơ ở mức thấp. Một trong những nguyên nhân lớn là do thói quen của người lao động. Dù các thủ tục đã được số hóa, nhiều người vẫn lựa chọn đến nộp hồ sơ trực tiếp do tâm lý e ngại công nghệ, chưa quen với thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Điều này đã làm giảm hiệu quả của quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật cũng là một “điểm nghẽn” đáng kể. Trong quá trình triển khai thí điểm dịch vụ công bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhiều lỗi kỹ thuật đã phát sinh như: không tìm thấy hồ sơ, hồ sơ bị treo, hệ thống không nhận file kết quả, lỗi ký số, hay việc trả kết quả sai định dạng cho người lao động. Những sự cố này không chỉ gây khó khăn cho cán bộ xử lý mà còn làm gián đoạn quá trình giải quyết hồ sơ, ảnh hưởng đến tiến độ chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Chia sẻ về những bất tiện khi thực hiện thủ tục trực tuyến, anh Nguyễn Văn Hải - lao động tại phường Việt Trì cho biết: “Tôi đã thử nộp hồ sơ online nhưng gặp lỗi nhiều lần, không tải được file nên cuối cùng vẫn phải đến trực tiếp Trung tâm. Nếu hệ thống ổn định hơn và có hướng dẫn cụ thể, người dân như chúng tôi sẽ sẵn sàng sử dụng.”

Trước thực trạng đó, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn. Ngày 10/10/2025, Sở đã ban hành văn bản báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm và đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan khắc phục. Tiếp đó, UBND tỉnh cũng có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ hỗ trợ xử lý những bất cập khi thực hiện 6 thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phản hồi từ Bộ Nội vụ cho thấy, trong khi chờ hoàn thiện hệ thống, các địa phương cần linh hoạt xử lý hồ sơ ngoài hệ thống đối với những trường hợp phát sinh lỗi, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay, nhiều lỗi kỹ thuật vẫn chưa được khắc phục triệt để. Hệ thống tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ công tập trung vẫn thường xuyên xảy ra sự cố, gây khó khăn cho cả người dân và cơ quan thực hiện.

Đáng chú ý, mặc dù Bộ Nội vụ đã công bố 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình, nhưng hạ tầng kỹ thuật tương ứng vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Điều này dẫn đến tình trạng “có chính sách nhưng chưa có công cụ thực thi”, buộc địa phương tiếp tục giải quyết hồ sơ theo hình thức trực tiếp.

Từ thực tế trên, Sở Nội vụ đã triển khai một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và từng bước tháo gỡ khó khăn. Trước mắt, tiếp tục duy trì hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp theo quy định, đồng thời hỗ trợ người lao động hoàn thiện thủ tục. Về lâu dài, kiến nghị Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, tích hợp đầy đủ các thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo việc nộp hồ sơ trực tuyến được thực hiện thông suốt.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ khẳng định: “Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp là xu hướng tất yếu, nhưng cần có lộ trình phù hợp. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện hệ thống; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.”

Có thể thấy, việc triển khai giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến là một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả như mong muốn, cần sự đồng bộ từ nhận thức của người dân, năng lực của cán bộ và đặc biệt là sự hoàn thiện của hạ tầng công nghệ. Chỉ khi những “nút thắt” này được tháo gỡ, dịch vụ công trực tuyến mới thực sự phát huy vai trò, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ tốt hơn cho người dân.

Lê Minh