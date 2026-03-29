Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can liên quan đến các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 2 tấn pháo hoa nổ.

Đối tượng Đào Thanh Tuấn tại cơ quan CSĐT, Công an tỉnh.

Trước đó, vào hồi 23 giờ 20 phút ngày 1/3/2026, Tổ công tác Công an xã Bình Phú phát hiện tại khu vực trạm trộn bê tông thuộc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn (xã Bình Phú) một nhóm đối tượng đang bốc dỡ, vận chuyển các thùng hàng nghi chứa pháo hoa nổ từ xe ô tô tải sang xe ô tô con. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 126 thùng hàng.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt quả tang.

Kết luận giám định xác định, toàn bộ 126 thùng hàng chứa 751 khối hộp pháo hoa nổ, với tổng khối lượng 1.983kg, thuộc danh mục hàng cấm theo quy định của pháp luật. Tang vật cùng các đối tượng liên quan sau đó được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã cấu kết, mua pháo hoa nổ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam để cất giấu, vận chuyển và tiêu thụ trái phép.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Đào Thanh Tuấn (SN 1980, trú tại xã Dân Chủ) về tội “Buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Trọng Dũng (SN 1984), Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982), Lê Xuân Thịnh (SN 1983), Nguyễn Thành Luân (SN 1986) cùng trú tại xã Bình Phú về tội “Tàng trữ, buôn bán hàng cấm”; Lê Công Sáu (SN 1989, trú tại xã Bình Phú) về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huy Thắng - Hoàng Anh


 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long