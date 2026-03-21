Khởi tranh môn Pickleball tại Hội thao Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh năm 2026

Ngày 21/3, Hội thao Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh năm 2026 bắt đầu khởi tranh với những nội dung thi đấu đầu tiên của môn Pickleball. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Hội thao Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22/3, quy tụ 380 lượt vận động viên đến từ 12 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 4 môn thể thao là Pickleball, bóng bàn, kéo co và bóng chuyền hơi.

Các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền tới dự và động viên các vận động viên tham dự Hội thao.

Các vận động viên tham dự khai mạc nội dung Pickleball tại Hội thao.

Trong đó, môn Pickleball diễn ra trong ngày 21/3 có 7 nội dung thi đấu bao gồm: Đôi nam lãnh đạo từ 45 tuổi trở lên, đôi nam và đôi nam nữ lãnh đạo từ 44 tuổi trở xuống, đôi nam cán bộ trên 45 tuổi, đôi nam cán bộ từ 44 tuổi trở xuống, đôi nữ cán bộ và đôi nam nữ cán bộ. Tổng cộng có 64 đôi vận động viên tham gia thi đấu tại cụm sân pickleball Kim Đức. Các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, để lại ấn tượng đẹp với chất lượng chuyên môn cao cùng nhiều cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

64 cặp vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao ở môn Pickleball.

Đây là sân chơi thiết thực để mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ và sự kiện chính trị lớn của Đất nước; chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội thao cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết và đẩy mạnh phong trào rèn luyện TDTT, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trang bị sức khỏe, thể lực và tinh thần để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều trận đấu đã chứng kiến những cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn.

Hội thao không chỉ là niềm vui cho những VĐV tham gia thi đấu mà còn tạo không khí sôi động cho cả những khán giả theo dõi.

Vào ngày 22/3, lễ khai mạc chính thức và các nội dung thi đấu của 3 môn là bóng bàn, bóng chuyền hơi và kéo co sẽ diễn ra tại Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh.

Huy Trần