Kim Bôi hướng đến phát triển du lịch chất lượng cao

Sở hữu nguồn khoáng nóng quý hiếm cùng bản sắc văn hóa Mường đặc sắc, xã Kim Bôi đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ lợi thế tự nhiên, địa phương định hình chiến lược phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao, thu hút hàng nghìn tỷ đồng đầu tư để phấn đấu trở thành một trong những điểm đến hàng đầu khu vực.

Lợi thế tự nhiên

Một góc khu nghỉ dưỡng Mandala Retreats Kim Bôi.

Kim Bôi thời gian qua đang từng bước định hình diện mạo của một điểm đến du lịch, dịch vụ năng động. Sự thay đổi này được thúc đẩy từ chính những giá trị sẵn có bởi nguồn nước khoáng nóng quý giá, cảnh quan thiên nhiên trong lành và nền văn hóa Mường giàu bản sắc. Trong bức tranh phát triển, tài nguyên khoáng nóng được xem là “chìa khóa” mở ra hướng đi riêng cho Kim Bôi. Đây không chỉ là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm mà còn là nền tảng để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, xã Kim Bôi có diện tích tự nhiên 64,5km2 với dân số trên 35.000 người, trong đó đồng bào Mường chiếm tới 83,5%. Tỷ lệ dân số này không chỉ tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng mà còn là lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa. Bên cạnh đó, khí hậu vùng núi trong lành, mát mẻ quanh năm giúp Kim Bôi có thêm điều kiện để thu hút du khách, đặc biệt là phân khúc nghỉ dưỡng dài ngày.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là khả năng thu hút đầu tư mạnh mẽ của địa phương. Đến nay Kim Bôi đã thu hút trên 20 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 8.000 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn tập trung vào lĩnh vực du lịch, thương mại và nông nghiệp. Với sự xuất hiện của hàng loạt khu nghỉ dưỡng như Mandala Retreats, Yasumi Onsen Resort hay Venus Resort... không chỉ nâng tầm thương hiệu du lịch Kim Bôi mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, kéo theo nhiều nhà đầu tư khác. Theo ông Lê Bá Minh - Phó Giám đốc Vận hành khách sạn tại khu nghỉ dưỡng Mandala Retreats Kim Bôi, trong năm 2025, đơn vị đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về lượng khách. Cụ thể, khu nghỉ dưỡng đã đón tiếp hơn 75.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các dịch vụ. Con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Mandala Retreats Kim Bôi trên bản đồ du lịch, đồng thời phản ánh chất lượng dịch vụ và uy tín của khu nghỉ dưỡng trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Đặc biệt, tại Kim Bôi, hiện đang có dự án quần thể đô thị sinh thái kết hợp cáp treo Cuối Hạ được triển khai, đây được xem là “đòn bẩy chiến lược”, mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu vực. Khi đi vào vận hành, dự án này hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo kinh tế - xã hội của địa phương.

Sự phát triển của khu vực doanh nghiệp cũng phản ánh rõ nét chuyển dịch này. Trên địa bàn xã có 174 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và hơn 500 hộ kinh doanh đang hoạt động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,5%.

Ông Bùi Thanh Hà - Trưởng Phòng Kinh tế xã Kim Bôi khẳng định: “Kim Bôi có lợi thế đặc biệt về nguồn khoáng nóng và môi trường tự nhiên. Đây là nền tảng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao. Chúng tôi xác định du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống người dân và bảo tồn giá trị văn hóa địa phương”.

Tầm nhìn chiến lược

Kim Bôi có nguồn khoáng tự nhiên 34 - 36°C ổn định quanh năm.

Cũng theo ông Bùi Thanh Hà, điểm khác biệt của Kim Bôi không chỉ nằm ở tài nguyên mà còn ở vị trí trung tâm, hạ tầng tương đối đồng bộ so với các xã lân cận. Điều này giúp địa phương dễ dàng kết nối với các vùng kinh tế và thị trường khách lớn, đặc biệt là Hà Nội. “Chúng tôi đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc quy hoạch phát triển du lịch được thực hiện bài bản, hướng tới tính bền vững và liên kết vùng” ông Hà cho biết thêm.

Không chạy theo tăng trưởng đơn thuần, Kim Bôi đặt mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Những giá trị truyền thống của người Mường như lễ hội Mường Động hay di sản Mo Mường được khôi phục và đưa vào sản phẩm du lịch. Cách làm này không chỉ tạo điểm nhấn riêng biệt mà còn giúp người dân trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị du lịch. Du lịch cộng đồng, ẩm thực địa phương, trải nghiệm văn hóa đang trở thành những sản phẩm hấp dẫn, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Song song đó, địa phương cũng chú trọng đầu tư giáo dục, y tế và an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển toàn diện. Hệ thống trường lớp được nâng cấp, các chính sách hỗ trợ người yếu thế được triển khai đầy đủ.

Tầm nhìn đến năm 2030, xã Kim Bôi đặt mục tiêu trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao, với khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm và tổng vốn đầu tư giai đoạn 2025 - 2030 đạt 18.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương xác định phát triển du lịch đa dạng, tăng cường quảng bá, bảo vệ môi trường và khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động du lịch, từ đó vừa tăng thu nhập, vừa giữ gìn bản sắc.

Dù có nhiều lợi thế, Kim Bôi cũng đối mặt không ít thách thức, đó là việc phát triển nhanh có thể gây áp lực lên môi trường và hạ tầng nếu không được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, cạnh tranh trong ngành du lịch ngày càng gay gắt, đòi hỏi địa phương phải liên tục đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Song, với chiến lược rõ ràng, sự đồng thuận của chính quyền và người dân, cùng sự tham gia của các nhà đầu tư lớn, Kim Bôi đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, “đánh thức” giá trị của vùng đất giàu tiềm năng. Khi tiềm năng và lợi thế được khai thác đúng hướng, bản sắc văn hóa được giữ gìn, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một trong những trung tâm du lịch đặc sắc của miền Bắc trong tương lai gần.

Hồng Trung