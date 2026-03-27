Kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã Chí Tiên khóa XXVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/3, HĐND xã Chí Tiên khóa XXVI tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn tổ chức bộ máy và thông qua một số nội dung quan trọng theo luật định. Dự kỳ họp có lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Sở Nội vụ chúc mừng 17 đồng chí được xác nhận đủ tư cách đại biểu HĐND xã Chí Tiên khóa XXVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã Chí Tiên đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận đủ tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu đạt 100% và đã bầu 17 đại biểu HĐND xã đảm bảo cơ cấu, số lượng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ lãnh đạo HĐND xã nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, bà Nguyễn Thị Thảo Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Chí Tiên nhiệm kỳ 2026-2031; ông Đỗ Anh Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và HĐND xã Chí Tiên tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, HĐND xã đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban của HĐND; Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm 100%.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Chí Tiên đã thông qua 2 nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2025 và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2026.

Lê Hoàng


 Từ khóa: Nhiệm kỳ Đại biểu HĐND Nguyễn Thị Thảo Lãnh đạo Chủ tịch Ban tổ chức tỉnh ủy Sở nội vụ Thu chi ngân sách Kết quả bầu cử Kiện
