Làm giàu từ nghề nuôi ong

Mật ong từ lâu được coi là vị thuốc quý, đến nay, ngoài công dụng trên, mật ong đã trở thành một trong những loại thực phẩm được dùng phổ biến trong đời sống. Nhờ nuôi ong, nhiều gia đình trở nên khá giả. Từ mật ong, hàng chục sản phẩm khác nhau được các chủ thể OCOP sáng tạo, chế biến cung cấp theo nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Nhờ nuôi ong, gia đình anh Vũ Hồng Sơn, xã Phú Khê có nguồn thu nhập ổn định vươn lên trở thành hộ khá giả trong xã.

Ông Đinh Trọng Tâm - Giám đốc HTX Dịch vụ Nông - Lâm nghiệp Mỹ Thuận, xã Minh Đài nhớ lại những ngày đầu mới thành lập tổ hợp tác: "Năm 2009, nhận thấy trong xã có nhiều gia đình nuôi ong nhưng việc tiêu thụ sản phẩm rất khó. Nhiều khi, thấy các hộ nuôi tồn đọng hàng ngàn lít mật ong chưa xuất bán được, chính quyền xã rất trăn trở, tìm nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho bà con. Thời điểm ấy, cả xã chỉ có HTX Dịch vụ Nông- Lâm nghiệp là đơn vị có khả năng đứng ra thu hút các hộ nuôi ong vào tập thể. Được sự vận động của lãnh đạo huyện, xã, HTX đã đứng ra quy tụ các hộ, xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức đưa gửi đàn, di chuyển ong đi “ăn mật” ở các tỉnh khác theo thời vụ và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bản thân tôi dù không nuôi ong, nhưng được các thành viên tín nhiệm nên phải nỗ lực, cố gắng hết sức để giúp bà con có được kênh tiêu thụ ổn định. Từ hơn 200 đàn ong ban đầu, đến nay tổng đàn ong của HTX đã có trên 2.200 đàn, sản lượng mật đạt khoảng 33.000 lít/năm".

HTX Dịch vụ Nông - Lâm nghiệp Mỹ Thuận hiện có trên 70 thành viên, trong đó có 23 thành viên làm nghề nuôi ong. Hộ nuôi nhiều nhất có khoảng 600 đàn, hộ ít gần 100 đàn. Sản phẩm khá đa dạng như: Mật ong rừng, mật ong hoa xuyến chi, bạc hà, nhãn, vải, keo... Với giá bán bình quân khoảng 130.000 đồng/lít, doanh thu từ nuôi ong của HTX đạt trên 4 tỉ đồng/năm. Nhờ con ong, nhiều hộ đã thoát nghèo, trở nên khá giả ở địa phương. Sản phẩm của HTX đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao từ năm 2023.

Là người có nhiều năm gắn bó với nghề nuôi ong, ông Lê Đình Thanh - Giám đốc HTX nuôi ong mật Tu Vũ, xã Tu Vũ cho biết: Thu nhập từ nghề nuôi ong cao hơn nhiều so với trồng rừng, lại còn góp phần bảo vệ rừng, bởi rừng còn nhiều thì nghề mới phát triển. Nghề nuôi ong thực tế không gian truân như nhiều người nghĩ, chỉ vất vả khi di chuyển đàn và thời điểm mới đặt đàn cho ong “ăn” phấn và “canh” khi ong có dấu hiệu muốn tách đàn. Do đặc thù, cứ qua mùa Hè là chúng tôi sẽ di chuyển đàn ong đến các tỉnh vùng cao như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang... bởi nơi đây rừng còn nhiều, có nhiều vùng trồng cây ăn quả, thuận tiện cho ong lấy mật. Sau khi đặt đàn ổn định, công việc rất nhàn, mỗi tuần quay mật một lần. Việc tiêu thụ mật ong khá thuận lợi, khoảng 2/3 sản lượng mật được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Trong 696 sản phẩm OCOP của toàn tỉnh hiện nay có tới hơn 60 sản phẩm mật ong được công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên của hơn 40 chủ thể gồm hộ cá nhân, tổ hợp tác, HTX. Các chủ thể này hiện có khoảng trên 330 nghìn đàn ong, mỗi năm cung cấp ra thị trường trên 1 triệu lít mật. Doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngoài mật ong tinh chất, hàng loạt các sản phẩm từ mật ong như mật ong hoa hồng, bánh sữa mật ong, mật ong tam thất, mật ong đông trùng hạ thảo, viên hà thủ ô mật ong... đã được các chủ thể sản xuất, cung cấp nguồn thực phẩm và thuốc quý cho những người có nhu cầu.

Hiện nay, nghề nuôi ong lấy mật đang phát triển rất mạnh. Để có sức cạnh tranh, các HTX, tổ hợp tác và người nuôi ong cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm; đạt được các chứng nhận về an toàn thực phẩm, đa dạng mẫu mã, bao bì để thu hút người tiêu dùng. Đồng thời, các chủ thể cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng. Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết: Khi sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn OCOP sẽ rất thuận lợi cho việc tiêu thụ, nhất là khi người tiêu dùng dễ dàng tra cứu được mọi thông tin thông qua việc quét mã QR. Thời gian tới, Chi cục khuyến khích các HTX, tổ hợp tác đầu tư thêm hệ thống máy móc như máy phân tách thủy, máy phân tầng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết với các HTX, làng nghề nuôi ong trong và ngoài tỉnh, thành lập hiệp hội nuôi ong, xây dựng thương hiệu, phục vụ mục tiêu xuất khẩu theo đường chính ngạch, giúp người dân yên tâm làm giàu từ con ong.

Quân Lâm