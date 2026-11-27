Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Đạo Trù

Là xã miền núi, có hơn 75% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu, những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) ở khu dân cư (KDC) trên địa bàn xã Đạo Trù lan tỏa sâu rộng. Từ xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường xóm ngõ, đến duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao... đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần vun đắp tình làng, nghĩa xóm, xây dựng đời sống mới ấm no.

Đầu tháng 11, chúng tôi có dịp dự buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ thôn Xóm Gò cùng đồng chí Trần Phú Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Chứng kiến sự điều hành của Bí thư chi bộ Hoàng Văn Thịnh và lắng nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đảng viên mới thấy rõ quyết tâm xây dựng quê hương giàu - xanh - sạch - đẹp của cán bộ, đảng viên nơi đây. Thôn Xóm Gò hiện có 382 hộ, hơn 1.700 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Chi bộ thôn có 23 đảng viên, trong đó 3 đảng viên được miễn sinh hoạt. Hằng tháng, chi bộ triển khai đầy đủ các giải pháp phát triển kinh tế hộ, XDĐSVH mới trong thôn.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đạo Trù cùng các đảng viên và Nhân dân thôn Xóm Gò trao đổi xây dựng đời sống mới ở khu dân cư.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã và chi bộ thôn, cán bộ, đảng viên cùng Nhân dân trong thôn tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp. Hiện thôn có 3 hộ chăn nuôi lợn quy mô từ 100 con trở lên; 1 hộ nuôi trên 1.500 gà thịt. Bên cạnh đó, thương mại, dịch vụ được đẩy mạnh, góp phần nâng thu nhập bình quân của thôn lên 60 triệu đồng/người/năm.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chi bộ thôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào XDĐSVH gắn với thực hiện quy ước, hương ước ở KDC, xây dựng làng văn hóa. Nhờ đó đã duy trì 98% số hộ đạt gia đình văn hóa trong năm qua. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội được duy trì nền nếp; an ninh trật tự được giữ vững.

Cụ Trần Hữu Quý, 81 tuổi, gần 60 năm tuổi Đảng cho biết: Điểm nổi bật trong XDĐSVH tại thôn Xóm Gò là phong trào văn hóa văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao (TDTT) với 3 đội bóng chuyền hơi nam - nữ, 1 đội múa, 1 câu lạc bộ hát Soọng cô duy trì hoạt động thường xuyên. Cùng với đó, việc xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện hương ước, quy ước được người dân bàn bạc, thống nhất và tham gia thực hiện, góp phần nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Không riêng thôn Xóm Gò, các thôn đều đẩy mạnh phong trào XDĐSVH mới ở KDC. Phong trào VHVN, TDTT phát triển mạnh. Toàn xã có hơn 20 câu lạc bộ VHVN, TDTT. Tỷ lệ dân số tham gia hoạt động TDTT thường xuyên đạt trên 60%. Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù Nguyễn Hải Long cho biết: Sau sáp nhập, xã Đạo Trù có diện tích tự nhiên 83,8km2, 5.910 hộ với gần 25.000 khẩu. Xác định XDĐSVH ở KDC là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo các chi bộ, trưởng thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao đời sống tinh thần, củng cố khối đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự. Cùng với đó, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu, duy trì lễ hội truyền thống, làn điệu hát Soọng cô; quan tâm đầu tư, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao và tổ chức các hoạt động phong phú, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của người dân. Nhờ thực hiện tốt phong trào XDĐSVH mới ở KDC, xã đã xây dựng được 2/19 làng đạt Làng văn hóa kiểu mẫu. Phong trào XDĐSVH phát triển sâu rộng, 95% hộ đạt “Gia đình văn hóa”, 85% thôn đạt “Thôn văn hóa”. Các lễ hội truyền thống được bảo tồn, phong trào thể thao, văn nghệ quần chúng phát triển mạnh, thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, xã Đạo Trù tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH gắn với xây dựng NTM nâng cao; chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; xây dựng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong các phong trào ở cơ sở. Từ những hoạt động gần gũi, thiết thực trong đời sống hằng ngày, các giá trị văn hóa tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, bền vững từ mỗi KDC.

Xuân Hùng