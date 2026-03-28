Lan tỏa thông điệp Giờ Trái đất

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026, ngày 27/3, Đội quản lý điện lực khu vực Sông Lô phối hợp với Trường THCS Sông Lô tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đội quản lý điện lực khu vực Sông Lô trao tặng sách cho học sinh nhà trường.

Tại chương trình, các cán bộ, nhân viên Đội quản lý điện lực khu vực Sông Lô đã chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất (diễn ra từ 20h30“đến 21h30” ngày 28/3/2026). Ngoài ra, học sinh được hướng dẫn chi tiết các kỹ năng sử dụng thiết bị điện tiết kiệm, an toàn.

Nhân dịp này, Đội đã trao tặng 160 cuốn truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” cho các học sinh. Đây là món quà tri thức đầy thú vị, giúp các em khám phá những kiến thức về năng lượng xanh và bảo vệ môi trường thông qua những câu chuyện lôi cuốn, hình ảnh sinh động. Qua đó, mỗi học sinh không chỉ hiểu về tiết kiệm điện mà còn trở thành những “tuyên truyền viên nhí”, cùng gia đình thực hiện thói quen tắt các thiết bị điện không cần thiết, góp phần bảo vệ hành tinh xanh.

Các em học sinh hào hứng với nội dung của quyển truyện “Bí mật quả cầu tím”.

Thông qua chương trình khẳng định sự phối hợp giữa ngành điện và nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ về ý thức trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống, hướng tới thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”.

Thu Hà-Mỹ Hạnh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sông Lô THCS Giờ trái đất Tuyên truyền Quản lý Chiến dịch Tiết kiệm điện Bảo vệ môi trường Học sinh Hiệu quả
