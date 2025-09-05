Lễ khai giảng đặc biệt, nơi ươm mầm những giấc mơ

Trong tiết trời thu, Trường giáo dục chuyên biệt tỉnh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Sự háo hức hiện rõ trên từng khuôn mặt non nớt, hòa quyện với ánh mắt tin tưởng của các bậc phụ huynh và sự tận tâm của đội ngũ thầy cô giáo. Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 đánh dấu khởi đầu mới của thầy trò nhà trường khi về học tập tại ngôi trường mới khang trang, rộng rãi hơn.

Niềm vui ấy càng được nhân lên khi trường đón chào thêm 20 học sinh lớp Một. Sự xuất hiện của các em đã nâng tổng số học sinh đang theo học tại Trường lên 128 em, được chia thành 11 lớp học chuyên biệt. Tại đây, mỗi giờ học không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn là hành trình rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ và cả ngôn ngữ ký hiệu. Những bài học này sẽ trang bị cho các em hành trang vững chắc để tự tin hòa nhập với cộng đồng và xã hội.

Điểm nhấn đặc biệt và xúc động nhất của buổi lễ chính là khoảnh khắc chào cờ. Không chỉ vang lên những lời ca hùng tráng từ hệ thống loa, bài Quốc ca còn được thể hiện một cách đặc biệt, sâu lắng. Trước lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, những em học sinh khiếm thính đã hướng lên, hát bài ca thiêng liêng ấy bằng ngôn ngữ của riêng mình: Ngôn ngữ ký hiệu. Từng động tác tay uyển chuyển, dứt khoát như tái hiện từng lời ca, từng nốt nhạc. Đó là một bản hùng ca thầm lặng nhưng lại lay động trái tim của tất cả những người tham dự. Hình ảnh những đôi tay bé nhỏ cùng hướng về lá cờ, hòa cùng tiếng hát của các thầy cô, đã tạo nên một bức tranh vô cùng ý nghĩa về sự thống nhất, về lòng yêu nước không phân biệt hoàn cảnh.

Với những trẻ em kém may mắn, con đường đến trường chưa bao giờ là dễ dàng. Thấu hiểu điều đó, cô Nguyễn Thị Nghĩa – Hiệu trưởng nhà trường đã có những chia sẻ đầy tình yêu thương: “Bằng tất cả yêu thương, sự sẻ chia, nhà trường tin tưởng vào một năm học nhiều niềm vui, gặt hái thêm thành công mới, vun đắp ước mơ cho những trẻ em kém may mắn. Chính các em sẽ là những người gìn giữ ngôi trường này, làm cho ngày càng đẹp hơn, đáng tự hào hơn". Lời nói của cô không chỉ là động viên mà còn là lời hứa, khẳng định vai trò của trường như một mái ấm, nơi thầy cô trở thành những người cha, người mẹ thứ hai, giúp các con học tập và phát triển một cách tốt nhất.

Cùng với những hình ảnh xúc động tại phường Việt Trì, một lễ khai giảng khác cũng ấm áp và tràn đầy hy vọng diễn ra tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hy Vọng (phường Vân Phú). Thành lập từ năm 2017, nhưng nơi đây đã trở thành mái nhà chung của 70 trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt, được can thiệp theo hình thức bán trú và theo giờ. Không gian Trung tâm không rộng lớn như những ngôi trường khác, nhưng lại đủ đầy tình yêu thương và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, những người “thợ tâm hồn” thầm lặng. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp các em xây dựng lại niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống.

Cô Mai Thị Thủy - Giám đốc trung tâm cho biết: "Mỗi đứa trẻ đến với chúng tôi là một câu chuyện, một thế giới riêng. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra chìa khóa để mở cánh cửa đó, giúp các con tự tin bước ra và hòa nhập với cộng đồng". Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của các em học sinh tại đây đều là minh chứng sống động cho sự nỗ lực không ngừng của cả thầy và trò. Lễ khai giảng không chỉ là nghi thức mở đầu năm học, mà còn là dịp để cộng đồng, các bậc phụ huynh và chính các em nhìn lại hành trình đã qua. Đồng thời, thắp lên niềm tin về một tương lai tươi sáng, nơi mà mỗi đứa trẻ đều có quyền được học tập, phát triển và vươn lên.

Dư âm lễ khai giảng ấm áp có lẽ sẽ đọng lại mãi nơi trái tim thầy và trò. Đó là hình ảnh những bàn tay bé nhỏ nắm chặt, là sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo và cộng đồng; là ánh mắt lấp lánh niềm tin của các em học sinh. Hơn cả một buổi lễ, đây là lời khẳng định mạnh mẽ về sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò nơi đây, về tình yêu thương vô bờ bến của xã hội, tất cả cùng chung tay thắp sáng tương lai cho những mầm non còn gặp nhiều thiệt thòi.

Hà Trang - Thùy Trang