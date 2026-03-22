Lễ phát động Ngày chạy Olympic 2026 Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc

Sáng 22/3, tại Công viên Văn Lang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic 2026 Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc. Dự lễ phát động có các đồng chí: Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Ngày chạy Olympic 2026 Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc được tổ chức đồng loạt tại hơn 3.300 xã, phường, đặc khu và trung tâm của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Toàn cảnh Lễ phát động.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng tới kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ra Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, thể thao; chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Các đại biểu tham gia chạy đồng hành cự ly 1500m.

Lễ phát động Ngày chạy Olympic 2026 Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc thu hút sự tham gia của 5.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân chạy đồng hành cự ly 1.500m.

Với phương châm “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ngày chạy Olympic không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và ý chí xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Trong dịp này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic với quy mô 500 người mỗi địa phương và chạy đồng hành cự ly 1.500m, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh trong Nhân dân.

Tạ Thanh - Hoài Vũ


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngày chạy Olympic Đại biểu HĐND Vì sức khỏe toàn dân vì an ninh Tổ quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh HĐND tỉnh lễ phát động ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy
