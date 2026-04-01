Lisa của BLACKPINK có hợp đồng biểu diễn thường xuyên tại Las Vegas

Thành viên Lisa của BLACKPINK một lần nữa gây chú ý trên toàn cầu với tư cách nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành được hợp đồng biểu diễn thường xuyên tại Las Vegas, một cột mốc thường chỉ dành cho các nghệ sĩ nhạc pop hàng đầu phương Tây.
Lisa (ở giữa) cùng với Ma Dong Seok (bên trái) và Lee Jin Wook. (Ảnh: Netflix)
Theo trang tin giải trí Deadline của Mỹ, thành viên Lisa của BLACKPINK sẽ tổ chức chuỗi buổi biểu diễn mang tên “Viva La Lisa” tại Colosseum thuộc Caesars Palace ở Nevada. Các buổi biểu diễn dự kiến diễn ra ngày 13-14/11 và 27-28/11.
Việc bán vé sẽ được thực hiện thông qua Ticketmaster với đợt bán vé ưu đãi dành cho nghệ sĩ bắt đầu từ ngày 22/4 và cho những người hâm mộ đăng ký từ ngày 1-19/4. Vé bán rộng rãi sẽ bắt đầu từ ngày 23/4.
Các chuỗi buổi diễn định kỳ, nơi các nghệ sĩ biểu diễn nhiều buổi hòa nhạc tại cùng một thành phố trong một khoảng thời gian nhất định, được coi là thước đo sức hút vé toàn cầu, với những ngôi sao như Bruno Mars và Jennifer Lopez từng là những nghệ sĩ chính trong các chuỗi buổi diễn tương tự ở Las Vegas. Việc Lisa góp mặt trong dàn nghệ sĩ này càng khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cô vượt ra ngoài K-pop.
Thông báo này được đưa ra khi Lisa, người vừa tròn 29 tuổi, tiếp tục mở rộng sự nghiệp của mình trên nhiều lĩnh vực. Cô ra mắt năm 2016 với tư cách là thành viên của BLACKPINK và gia hạn hợp đồng với YG Entertainment cho các hoạt động nhóm vào tháng 12/2023. Sau đó, cô thành lập công ty riêng của mình, LLOUD, vào tháng 2/2024, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp solo của mình.
Sự nghiệp âm nhạc của cô vẫn duy trì ổn định, bao gồm việc phát hành album dài đầu tiên “Alter Ego” vào tháng 2/2025 và đĩa đơn kỹ thuật số “ROCKSTAR” vào tháng 6/2025.
Lisa cũng lấn sân sang diễn xuất và ra mắt trong loạt phim của HBO “The White Lotus mùa 3”. Mặc dù cô được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Emmy Primetime lần thứ 77, nhưng cô không được đề cử.
Tuy vậy, tầm ảnh hưởng toàn cầu của cô vẫn tiếp tục gia tăng. Cô đã trình diễn tiết mục tri ân “007” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 97, sau đó được đề cử hạng mục biên đạo múa tại một lễ trao giải khác, và xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83.
Trong tương lai, Lisa dự kiến sẽ xuất hiện trong bộ phim gốc của Netflix sắp ra mắt mang tên “Taigo” cùng với các diễn viên Ma Dong Seok và Lee Jin Wook, đồng thời đảm nhận vai trò sản xuất trong một dự án khác, cho thấy sự phát triển không ngừng của cô ngoài lĩnh vực âm nhạc.
Khi Lisa mở rộng phạm vi hoạt động từ một thần tượng K-pop trở thành một nghệ sĩ biểu diễn, diễn viên và nhà sản xuất toàn cầu, bước đi tiếp theo của cô đang thu hút sự chú ý ngày càng lớn.
Nguồn VOV
