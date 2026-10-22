Mặt trận Tổ quốc xã Minh Đài hướng hoạt động về cơ sở

Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Minh Đài và các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tập trung chăm lo an sinh xã hội, huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, bảo vệ môi trường và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận đưa kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Minh Đài cùng người dân thôn Minh Tâm trồng Vườn hoa kiểu mẫu, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Đài Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: “MTTQ xã xác định hướng về cơ sở, gần dân, sát dân là nhiệm vụ xuyên suốt trong hoạt động. Mỗi phong trào, mỗi cuộc vận động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của Nhân dân, để người dân được tham gia, được bàn bạc, giám sát và trực tiếp hưởng lợi. Đặc biệt, chúng tôi tập trung kết nối, huy động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với tuyên truyền, MTTQ xã tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền; triển khai giám sát những lĩnh vực thiết thực như chính sách an sinh xã hội, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; tham gia phản biện xã hội đối với các dự thảo kế hoạch, đề án của địa phương.

Điểm nhấn trong hoạt động hướng về cơ sở của MTTQ xã Minh Đài là huy động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm vận động, tiếp nhận 800 suất quà với tổng trị giá hơn 520 triệu đồng, trao tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, hộ gặp rủi ro, bệnh trọng. Những phần quà không chỉ góp phần giúp các gia đình đón Tết đủ đầy mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với Công ty NISKO hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Đỗ Văn Hưởng - hộ nghèo tại thôn Đường 1. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp, MTTQ và các đoàn thể còn vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên góp ngày công, tham gia đào móng, phụ vữa, xây dựng và hoàn thiện khuôn viên với tổng trị giá khoảng 85 triệu đồng. Cùng với sự chung tay của doanh nghiệp, dòng họ, tổ chức đoàn thể và gia đình đã tạo nguồn lực tổng hợp giúp gia đình ông Hưởng có được căn nhà kiên cố, ổn định cuộc sống.

Từ ngôi nhà Đại đoàn kết ở thôn Đường 1, MTTQ xã tiếp tục rà soát, triển khai vận động với mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực xã hội kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của gia đình, dòng họ, cộng đồng để có thêm nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được an cư trong những ngôi nhà đại đoàn kết.

Thời gian qua, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ xã Minh Đài đã cụ thể hóa các cuộc vận động, phong trào bằng những phần việc gần dân, thiết thực với đời sống. Mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp”, mô hình “Ngôi nhà xanh - biến rác thải thành hoạt động có ý nghĩa”, công trình “Thắp sáng đường quê”... đã và đang được triển khai gắn với xây dựng đường cờ, đường hoa, chỉnh trang cảnh quan, chăm lo hộ khó khăn và các mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường... tạo nên diện mạo mới cho quê hương Minh Đài.

Từ những việc làm cụ thể, MTTQ xã Minh Đài tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, quy tụ sức dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phương Thanh