Mưa đá ở Sơn La, Phú Thọ gây thiệt hại cho hoa màu

Chiều 22/3, trong cơn giông, mưa đá xuất hiện ở nhiều xã của tỉnh Sơn La, Phú Thọ, hạt đá đường kính 1-2 cm, gây thiệt hại cho hoa màu.

Khoảng 15h, mây đen bao phủ bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, sau đó mưa đá trút xuống khoảng 15 phút. Anh Vũ Cường đang lái xe cho biết mưa không quá dày, hạt đá to hơn đầu ngón tay.

Mưa đá tại bản Nậm Nghiệp, chiều 22/3. Video: Vũ Cường

Cùng thời điểm, mưa đá kéo dài khoảng 10 phút tại bản Hang Mon 1 và Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La. Đá dội xuống vườn mận, làm rụng quả. Sau trận mưa, vườn mận của bà con xác xơ, trên mặt đất rải lớp quả mận đường kính 1-2 cm.

Vườn mận bị rụng quả sau trận mưa đá chiều 22/3.

Khoảng 17h15, tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, trời nổi cơn giông, sấm chớp sau một ngày âm u. Anh Toàn, 32 tuổi, trú khu Mã Thượng B, ra đóng cổng thì nghe tiếng lộp cộp trên mái tôn.

Một phút sau, nhiều viên đá to bằng đốt ngón tay cái rơi xuống mặt đường. “Vài năm rồi hôm nay tôi mới lại thấy mưa đá”, anh Toàn nói.

Lo ngại đá làm vỡ kính, một số người vội di chuyển ôtô đỗ ven đường vào sân có mái che. Sau vài phút mưa đá, trời chuyển mưa rào mạnh, kéo dài khoảng 30 phút, khiến hồng xiêm, vú sữa rụng quả.

Đá dội xuống mái nhà dân ở xã Phù Ninh. Video: Dương Tâm

Miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển từ mùa xuân sang hè, thời tiết thường xuất hiện các hình thái cực đoan như giông lốc, mưa đá, sấm sét. Đêm qua, một số nơi ở Yên Bái, Tuyên Quang xảy ra mưa đá. Ngày 17/3, giông lốc cùng mưa đá đã làm 24 nhà hư hại ở Lai Châu.

Nguyên nhân của mưa đá là sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa khối không khí lạnh còn sót lại và nền nhiệt tăng nhanh ban ngày khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện cho các đám mây giông phát triển mạnh.

Chỉ trong thời gian ngắn, gió giật có thể tăng cấp, kèm theo mưa đá và lốc xoáy, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có giông, chủ động gia cố nhà cửa và phương tiện để giảm thiểu rủi ro.

