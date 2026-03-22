Mưa đá ở Sơn La, Phú Thọ gây thiệt hại cho hoa màu

{title}
{publish}
{head}
Chiều 22/3, trong cơn giông, mưa đá xuất hiện ở nhiều xã của tỉnh Sơn La, Phú Thọ, hạt đá đường kính 1-2 cm, gây thiệt hại cho hoa màu.
Khoảng 15h, mây đen bao phủ bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, sau đó mưa đá trút xuống khoảng 15 phút. Anh Vũ Cường đang lái xe cho biết mưa không quá dày, hạt đá to hơn đầu ngón tay.
Mưa đá tại bản Nậm Nghiệp, chiều 22/3. Video: Vũ Cường
Cùng thời điểm, mưa đá kéo dài khoảng 10 phút tại bản Hang Mon 1 và Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La. Đá dội xuống vườn mận, làm rụng quả. Sau trận mưa, vườn mận của bà con xác xơ, trên mặt đất rải lớp quả mận đường kính 1-2 cm.
Vườn mận bị rụng quả sau trận mưa đá chiều 22/3.
Khoảng 17h15, tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, trời nổi cơn giông, sấm chớp sau một ngày âm u. Anh Toàn, 32 tuổi, trú khu Mã Thượng B, ra đóng cổng thì nghe tiếng lộp cộp trên mái tôn.
Một phút sau, nhiều viên đá to bằng đốt ngón tay cái rơi xuống mặt đường. “Vài năm rồi hôm nay tôi mới lại thấy mưa đá”, anh Toàn nói.
Lo ngại đá làm vỡ kính, một số người vội di chuyển ôtô đỗ ven đường vào sân có mái che. Sau vài phút mưa đá, trời chuyển mưa rào mạnh, kéo dài khoảng 30 phút, khiến hồng xiêm, vú sữa rụng quả.
Đá dội xuống mái nhà dân ở xã Phù Ninh. Video: Dương Tâm
Miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển từ mùa xuân sang hè, thời tiết thường xuất hiện các hình thái cực đoan như giông lốc, mưa đá, sấm sét. Đêm qua, một số nơi ở Yên Bái, Tuyên Quang xảy ra mưa đá. Ngày 17/3, giông lốc cùng mưa đá đã làm 24 nhà hư hại ở Lai Châu.
Nguyên nhân của mưa đá là sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa khối không khí lạnh còn sót lại và nền nhiệt tăng nhanh ban ngày khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện cho các đám mây giông phát triển mạnh.
Chỉ trong thời gian ngắn, gió giật có thể tăng cấp, kèm theo mưa đá và lốc xoáy, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có giông, chủ động gia cố nhà cửa và phương tiện để giảm thiểu rủi ro.
Theo vnexpress.net
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện...
Giữa tuần tới, vùng áp thấp nóng phía Tây bắt đầu mở rộng ảnh hưởng ra Bắc Bộ khiến nhiệt năng cao, vùng núi phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện mức nhiệt trên 35 độ.
baophutho.vn Ngày 22/3, Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo cao tuổi thuộc Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt truyền thống đầu xuân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội...
baophutho.vn Xác định môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Xuân Đài đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/3 thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái...
baophutho.vn Chiều 21/3, Đoàn Thanh niên xã Tân Lạc tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và...
baophutho.vn Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là những chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo...