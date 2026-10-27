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Mưa lũ nghiêm trọng tại nhiều nước

Ngày 26/10, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực trên đảo Phuket, thủ phủ Phuket City và 3 huyện thuộc tỉnh Phuket (Thái Lan).

Mưa lũ nghiêm trọng tại nhiều nước

Cảnh ngập lụt tại Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lực lượng chức năng phải dọn dẹp bùn đất, đá và các mảnh vỡ để tránh làm tắc nghẽn kênh rạch, đường thủy. Từ giữa tháng 9, lũ lụt diễn ra ở nhiều địa phương ở Thái Lan và tính đến ngày 26/10, đã khiến ít nhất 83 người chết.

Tại châu Âu, ngày 25/10, một số cơn bão đổ bộ và tàn phá nhiều khu vực, khiến hơn 150.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện, đồng thời gây gián đoạn hệ thống giao thông và mạng lưới viễn thông.

Theo thống kê, hơn 82.000 hộ dân tại Anh, gần 60.000 hộ tại Pháp và ít nhất 10.000 hộ tại Đức bị cắt điện do hai trận bão liên tiếp Boelo và Austen càn quét chỉ trong 24 giờ.

Tại khu vực Argyll và Bute thuộc miền tây Scotland (Vương quốc Liên hiệp Anh), mưa bão cùng với sức gió lên tới 135km/giờ, quật đổ nhiều cây cối và đường dây điện, làm tê liệt nhiều tuyến đường bộ và đường sắt khắp Scotland.

Bão cũng tràn sang Hà Lan và Bỉ, khiến hàng trăm chuyến bay trên khắp tây bắc châu Âu bị hủy hoặc buộc phải chuyển hướng.

Sân bay Schiphol ở Amsterdam (Hà Lan) phải hủy hơn 90 chuyến bay đến và đi trong ngày 25/10. Gió mạnh và mưa lớn cũng được dự báo tiếp diễn tại Đan Mạch, Na Uy và một số khu vực của Thụy Điển.

Một số tuyến phà bị hủy, dịch vụ đường sắt trên một số tuyến ở Thụy Điển tạm dừng để phòng ngừa rủi ro, trong khi xe kéo rơ-moóc bị cấm lưu thông qua cầu Great Belt của Đan Mạch.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Nghiêm trọng Châu Âu Thái lan Lực lượng chức năng Mưa lũ Sạt lở đất mưa lớn gây lũ quét Chuyến bay Thụy điển Scotland
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