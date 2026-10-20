Mường Thàng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Xác định kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Mường Thàng chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngay từ cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, phòng ngừa vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Chủ động ngay từ cơ sở

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mường Thàng kiểm tra chuyên đề đối với Đảng ủy Công an xã.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mường Thàng chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Trong 9 tháng năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã thông báo kết luận kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác, nguyên tắc tập trung dân chủ và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với 7 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý; kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập đối với 7 cán bộ thuộc diện quản lý trong năm 2026.

Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng. Qua kiểm tra 2 tổ chức đảng và 1 ủy ban kiểm tra cấp cơ sở, các đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm túc nội dung được kiểm tra, song vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy yêu cầu xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện.

Đối với công tác tài chính Đảng, 2 tổ chức đảng được kiểm tra cũng được yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận.

Cùng với kiểm tra, công tác giám sát được triển khai gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; giám sát UBND xã trong công tác quản lý đất đai, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và quản lý tài nguyên, môi trường, khoáng sản. Việc theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến những dự án chậm tiến độ, kéo dài trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hoạt động giám sát đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chủ động phòng ngừa sai phạm và kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Tăng cường kỷ luật, nêu cao trách nhiệm

Một trong những nội dung được Đảng ủy xã quan tâm là nâng cao chất lượng nghiệp vụ, bảo đảm công tác KTGS được thực hiện thống nhất, đúng quy trình. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã ban hành quy định về hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết tố cáo của chi bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm; các quy định, hướng dẫn mới thường xuyên được cập nhật, đăng tải kịp thời, giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt và vận dụng trong thực tiễn. Việc tham gia các hội nghị trực tuyến về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác KTGS, kỷ luật Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ cũng được thực hiện đầy đủ.

Cùng với phòng ngừa, chấn chỉnh, việc xử lý vi phạm cũng được thực hiện nghiêm túc, bảo dảm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Trong 9 tháng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 đảng viên thuộc Chi bộ xóm Um và khai trừ 1 đảng viên thuộc Chi bộ xóm Pheo. Chi bộ xóm An Phong kỷ luật khiển trách 2 đảng viên; Chi bộ Trường TH&THCS Dũng Phong kỷ luật khiển trách 1 đảng viên do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã cho biết: “Đảng ủy luôn xác định công tác KTGS phải được triển khai chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện sớm những hạn chế để nhắc nhở, chấn chỉnh ngay từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã chú trọng tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, cập nhật quy định mới, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác KTGS tại cơ sở".

Đinh Thắng