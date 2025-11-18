Mỹ ưu tiên xét duyệt thị thực cho người sở hữu vé xem World Cup 2026

Chương trình FIFA Pass của Mỹ sẽ hỗ trợ người có vé xem World Cup 2026 được ưu tiên phỏng vấn thị thực trong vòng 6-8 tuần, nhằm bảo đảm quá trình nhập cảnh thuận lợi cho hàng triệu cổ động viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 thông báo nước này sẽ ưu tiên xét duyệt thị thực cho những người sở hữu vé xem World Cup 2026.

Buổi công bố chương trình FIFA Pass (tạm dịch là: Vé ưu tiên của FIFA dành cho người hâm mộ), được tổ chức ngay tại Phòng Bầu dục, với sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino.

Mỹ cam kết mang đến trải nghiệm liền mạch và thuận tiện cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh, bất chấp những lo ngại rằng chính sách siết chặt kiểm soát biên giới có thể gây khó khăn cho người hâm mộ.

Tổng thống Trump nêu rõ: “Đối với những ai có ý định tham dự World Cup cùng chúng tôi, tôi thực sự khuyến khích các bạn nộp đơn ngay lập tức.”

Về phần mình, ông Infantino gọi chương trình FIFA Pass, do cơ quan này và Mỹ phối hợp triển khai, là một “thông báo vô cùng quan trọng.”

Ông giải thích: "Nếu bạn có vé xem World Cup, bạn có thể được ưu tiên đặt lịch hẹn để xin thị thực. Chúng tôi sẽ đón từ 5-10 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến Mỹ để thưởng thức World Cup, và với tấm vé FIFA này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng những người mua vé - những cổ động viên chân chính-có thể đến và tham dự World Cup trong điều kiện tốt nhất."

Để làm rõ hơn chương trình này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết FIFA Pass là công cụ rút ngắn thời gian chờ đợi được xét duyệt thị thực, chứ không đồng nghĩa với miễn xét duyệt khi nhập cảnh Mỹ.

Ông nêu rõ: “Tấm vé của bạn không phải thị thực, theo đó không đảm bảo rằng bạn sẽ được nhập cảnh. Vé này chỉ giúp bạn có cuộc phỏng vấn nhanh hơn, còn quy trình thẩm tra thì vẫn giữ nguyên.”

Theo ông Rubio, người sở hữu vé World Cup 2026 sẽ được phỏng vấn trong vòng 6-8 tuần, thay vì chờ nhiều tháng. Để đáp ứng nhu cầu tăng vọt, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bổ sung 400 viên chức lãnh sự để thực hiện công tác này.

Tổng thống Trump coi World Cup 2026 là một trong những dự án trọng tâm của nhiệm kỳ thứ hai, đồng thời là điểm nhấn cho lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Theo ông, giải đấu có thể mang lại 30 tỷ USD và tạo ra 200.000 việc làm tại Mỹ - con số khiến World Cup trở thành sự kiện kinh tế lớn không kém ý nghĩa thể thao.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 5/12 tới. Cũng trong ngày này, FIFA sẽ công bố chủ nhân đầu tiên của giải thưởng hòa bình mà cơ quan này sáng lập, trong đó có nhiều ý kiến đồn đoán rằng Tổng thống Trump có thể được vinh danh.

Nguồn TTXVN/Vietnam+