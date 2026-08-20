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Nga phóng tên lửa đạn đạo, loạt vụ nổ lớn rung chuyển Kiev

Nga mở đợt tập kích mới trong đêm vào các mục tiêu ở thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, gây ra một loạt vụ nổ lớn.

Pravda Ukraine sáng nay (20/8) dẫn thông báo của Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko xác nhận Nga vừa mở đợt tập kích mới nhằm vào thành phố bằng tên lửa đạn đạo, gây ra hơn 10 vụ nổ lớn, kéo theo cháy và làm hư hại một loạt công trình.

Nga phóng tên lửa đạn đạo, loạt vụ nổ lớn rung chuyển Kiev

Một đám cháy bùng phát ở Kiev sau đợt tập kích của Nga. Ảnh: Reuters

Theo thông tin ban đầu của ông Klitschko, tại quận Solomianskyi, mảnh vỡ tên lửa rơi xuống gần một tòa nhà 5 tầng, làm vỡ nhiều cửa sổ và gây cháy. Sau đó, giới chức địa phương cho biết các tầng phía trên của một tòa nhà dân cư 9 tầng cũng bị hư hại do lửa lớn bùng phát tại hiện trường.

Tại quận Sviatoshynskyi, giới chức Kiev ghi nhận một vụ đánh trúng khu vực có các công trình “không phục vụ mục đích dân cư”. Trong khi đó, tại quận Darnytskyi, một số cơ sở phi dân cư khác đang bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường.

Ukraine chưa nêu chi tiết chủng loại tên lửa Nga sử dụng. Moskva gần đây tăng cường tập kích tên lửa nhằm vào Ukraine, trong bối cảnh hệ thống phòng không của đối phương đang thiếu đạn tên lửa Patriot và gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó tên lửa đạn đạo.

Trong cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine cách đây không lâu, Phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) Vadym Skibitsky nhận định sản lượng các loại tên lửa chủ lực của Nga đang vượt kế hoạch đề ra khoảng 10-20%, thậm chí một số mẫu còn cao hơn.

Cách đây 3 hôm, Nga cũng thực hiện đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine, tuyên bố đánh trúng cơ sở của công ty Fire Point, chuyên sản xuất linh kiện, đầu đạn và tầng đẩy sơ tốc cho tên lửa hành trình Flamingo; cũng như công ty Ukrdefense, đơn vị chịu trách nhiệm chế tạo linh kiện cho UAV vũ trang.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời xác nhận đã tập kích nhà máy lọc dầu Kremenchuk ở tỉnh Poltava và các cơ sở sản xuất thép cán dùng cho vũ khí ở thành phố Kryvyi Rih, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo Báo CAND


Theo Báo CAND

 Từ khóa: Quân đội Ukraine Phóng tên lửa đạn đạo UAV Thủ đô Kiev Hệ thống phòng không Nổ lớn Tên lửa hành trình Bộ quốc phòng nga Công an nhân dân Hiện trường
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