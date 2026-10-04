G7 nhất trí xả 100 triệu thùng dầu dự trữ

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới.

Các bể chứa tại nhà máy chế biến dầu ở quận Chiba, miền Đông Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Pháp sau các cuộc đàm phán nhằm phối hợp hành động để ổn định thị trường năng lượng thế giới, các nước G7 thống nhất về một đợt xả kho phối hợp, với số lượng 100 triệu thùng, thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Quyết định sẽ được thực thi ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng, trong đó một lượng lớn dầu diesel được xả trong vòng 20 ngày đầu. Tuyên bố nhấn mạnh, mối lo ngại của người dân về giá năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu của G7. Nhóm này sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường và sẵn sàng điều chỉnh các biện pháp khi cần thiết.

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 chính thức hạ nhiệt sau quyết định nêu trên của G7. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ dẫn đầu đà giảm khi giảm 1,9%, lùi về mốc 91,11 USD/thùng. Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế cũng giao dịch ổn định quanh mức 102,25 USD/thùng, giảm nhẹ so với đỉnh căng thẳng trước đó. Dù vậy, thị trường chưa thể lao dốc sâu do các nhà đầu tư vẫn lo ngại về các rủi ro địa chính trị.

Trong khi đó, trả lời báo giới tại Nhà trắng ngày 2/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Theo CNA, hôm 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng lần đầu tiên đề cập khả năng ủng hộ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, biện pháp dù góp phần giảm chi phí cho người tiêu dùng tại Mỹ nhưng có nguy cơ đẩy thị trường quốc tế vào cảnh khan hiếm nguồn cung.

Theo thông báo từ Ireland, quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, nguồn cung dầu diesel đang rất eo hẹp, khiến giá tăng cao trên toàn thế giới. Ireland cam kết duy trì hợp tác và phối hợp chặt chẽ với tất cả quốc gia thành viên EU cũng như Ủy ban châu Âu (EC) để giải quyết vấn đề này. Người phát ngôn EC Anna-Kaisa Itkonen cho biết, EU sẵn sàng phối hợp IEA về khả năng xả các kho dự trữ nhiên liệu nhằm góp phần giảm giá năng lượng.

Theo nhandan.vn