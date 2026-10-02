EU siết quy định hồi hương người cư trú bất hợp pháp

Ngày 1-10, Hội đồng châu Âu thông qua các quy định mới nhằm đẩy nhanh việc đưa những người ngoài EU không có quyền cư trú hợp pháp rời khỏi khối, đồng thời cho phép chuyển một số trường hợp tới các trung tâm hồi hương tại nước thứ ba.

Tàu cứu hộ của tổ chức từ thiện Sea-Watch giải cứu 28 người di cư sau vụ đắm tàu ngoài khơi Tunisia ngày 29-9. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của EU, khuôn khổ mới bổ sung cho Hiệp ước về Di cư và Tị nạn, thiết lập các thủ tục chung đối với việc trả người và những biện pháp bổ sung dành cho các trường hợp bị xác định gây nguy cơ an ninh.

Công dân ngoài EU đã nhận quyết định hồi hương có nghĩa vụ rời khỏi quốc gia thành viên liên quan và hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện. Người không tuân thủ có thể bị cắt giảm một số quyền lợi hoặc trợ cấp theo luật quốc gia, mất các ưu đãi dành cho trường hợp tự nguyện hồi hương, bị phạt tiền hoặc chịu chế tài hình sự tùy quy định của từng nước.

Quy định mới cũng thiết lập Lệnh Hồi hương châu Âu, tập hợp những nội dung quan trọng trong quyết định do một nước thành viên ban hành, qua đó tạo thuận lợi cho việc công nhận và thực thi tại các nước khác trong EU. Trước mắt, việc công nhận lẫn nhau vẫn mang tính tự nguyện. Sau ba năm, cơ chế này sẽ được đánh giá và Ủy ban châu Âu có thể đề xuất chuyển sang công nhận bắt buộc.

Với những người bị xác định gây nguy cơ an ninh, các nước thành viên có thể áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn nếu cần thiết và tương xứng với mức độ rủi ro. Các biện pháp này có thể bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vô thời hạn hoặc thời gian tạm giữ vượt quá 24 tháng theo các điều kiện được quy định.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc cho phép các nước thành viên đưa người thuộc diện hồi hương tới các trung tâm đặt tại quốc gia ngoài EU, trên cơ sở thỏa thuận hoặc dàn xếp với nước thứ ba liên quan.

EU nhấn mạnh những thỏa thuận này chỉ có thể được thiết lập với các quốc gia tôn trọng tiêu chuẩn nhân quyền và luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc không đưa một người trở lại nơi họ có nguy cơ bị ngược đãi. Trẻ vị thành niên không có người đi kèm không thuộc diện được chuyển tới các trung tâm hồi hương tại nước thứ ba.

https://hanoimoi.vn/eu-siet-quy-dinh-hoi-huong-nguoi-cu-tru-bat-hop-phap-1759124.html

Theo hanoimoi.vn