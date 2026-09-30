Trung Quốc kỳ vọng hoàn tất bản đồ địa chất sao hỏa vào năm 2028

Bản đồ địa chất sao hỏa dự kiến bao phủ toàn bộ bề mặt sao hỏa, phục vụ sứ mệnh lấy mẫu vật Thiên Vấn-3.

Xe tự hành và thiết bị hạ cánh của sứ mệnh Thiên Vấn-1 trên sao hỏa. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo Tân Hoa xã, Giám đốc khoa học của sứ mệnh Thiên Vấn-3 Hou Zengqian, ngày 28-9 cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành bản đồ địa chất toàn bộ sao hỏa trước cuối năm 2028.

Bản đồ dự kiến bao phủ toàn bộ bề mặt sao hỏa, phục vụ sứ mệnh lấy mẫu vật Thiên Vấn-3 và hướng tới trở thành chuẩn tham chiếu về các thời kỳ địa chất của hành tinh này.

Dự án được công bố trong bối cảnh nước này đẩy nhanh kế hoạch đưa mẫu vật từ sao hỏa về Trái đất. Đây sẽ là bản đồ địa chất sao hỏa đầu tiên được xây dựng với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Bản đồ sẽ kết hợp những phát hiện từ xe tự hành Chúc Dung, được đưa lên sao hỏa trong sứ mệnh Thiên Vấn-1.

Ngoài bản đồ toàn hành tinh, Trung Quốc dự kiến lập bản đồ địa chất chi tiết theo tỷ lệ 1:50.000 cho khu vực hạ cánh của Thiên Vấn-3 và xuất bản một bộ bản đồ. Phương pháp này cũng có thể làm mô hình tham khảo cho việc lập bản đồ địa chất mặt trăng, sao kim và các tiểu hành tinh trong tương lai.

Trung Quốc dự định phóng Thiên Vấn-3 vào cuối năm 2028, với mục tiêu thu thập ít nhất 500 gram mẫu vật sao hỏa và đưa về Trái đất vào khoảng năm 2031.

Sứ mệnh sẽ cần hai lần phóng. Tàu thứ nhất mang thiết bị hạ cánh và phương tiện đưa mẫu vật rời bề mặt sao hỏa, còn tàu thứ hai mang thiết bị bay quanh hành tinh cùng khoang đưa mẫu vật về Trái đất. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên hoàn thành sứ mệnh lấy mẫu vật sao hỏa.

https://hanoimoi.vn/trung-quoc-ky-vong-hoan-tat-ban-do-dia-chat-sao-hoa-vao-nam-2028-1758776.html

Theo hanoimoi.vn