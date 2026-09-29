Mỹ để ngỏ khả năng nới lỏng trừng phạt Iran để đổi lấy tiến triển hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế và giải phóng một số khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa, nếu Tehran đạt được những tiến triển cụ thể liên quan đến chương trình hạt nhân. Thông tin được một quan chức Mỹ tiết lộ với các hãng tin Axios và CNN ngày 28-9.

CENTCOM bác bỏ thông tin Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

CNN dẫn lời vị quan chức Mỹ cho biết Washington hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán được mô tả là “tích cực và mang tính xây dựng” thông qua các bên trung gian. Tuy nhiên, vị quan chức Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ không hoàn tất bất kỳ thỏa thuận nào nếu các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran chưa được giải quyết một cách toàn diện.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi khi được hãng thông tấn Anadolu đề nghị bình luận về thông tin trên.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục bất đồng về điều kiện giảm căng thẳng và vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz. Hôm 27-9, Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran nhằm giảm căng thẳng và mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, cho rằng các điều kiện do Tehran đưa ra là “không thể chấp nhận được”. Một ngày sau, ông Trump cho biết dự kiến tiếp tục đàm phán với Iran trong tuần này, đồng thời cho rằng các quan chức Iran đã đưa ra những yêu cầu quá mức trong các cuộc đàm phán trước đó.

Liên quan eo biển Hormuz, cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố của Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari, Tham mưu trưởng Quân đội kiêm Phó Điều phối viên Iran rằng Tehran duy trì quyền kiểm soát hoạt động đối với giao thông hàng hải qua eo biển này và vùng Vịnh.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, CENTCOM khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời cho biết hàng nghìn tàu thương mại đã đi qua tuyến hàng hải chiến lược này và hơn 1 tỷ thùng dầu thô đã được vận chuyển qua đây trong những tháng gần đây.

Trong khi đó, Iran đang tìm kiếm các biện pháp pháp lý và ngoại giao nhằm phản đối những hạn chế đối với ngành hàng không của nước này. Người đứng đầu Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran Abuzar Shiroudi ngày 28-9 cho biết Tehran đã gửi khiếu nại lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), kèm các tài liệu liên quan, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực pháp lý và ngoại giao nhằm khôi phục những đường bay trước đây.

Theo ông Shiroudi, các chuyến bay thẳng từ Iran tới một số nước châu Âu đang gặp hạn chế, buộc hành khách phải sử dụng các chuyến bay nối chuyến qua những trung tâm hàng không khu vực, trong đó có Istanbul.

Iraq, Azerbaijan, Georgia, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) gần đây đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Iran sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với ngành hàng không Iran. Tehran và Baghdad cũng từng thảo luận phương án duy trì đường bay giữa Tehran và Najaf thay cho tuyến Tehran - Baghdad, nhưng các chuyến bay Tehran - Najaf sau đó cũng bị hủy.

https://hanoimoi.vn/my-de-ngo-kha-nang-noi-long-trung-phat-iran-de-doi-lay-tien-trien-hat-nhan-1758614.html

Theo hanoimoi.vn