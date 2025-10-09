Ngân sách eo hẹp, LHQ cắt giảm 25% lực lượng gìn giữ hòa bình

Liên hợp quốc (LHQ) sẽ buộc phải cắt giảm khoảng 25% lực lượng gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới do thiếu ngân sách, phần lớn liên quan đến việc Mỹ cắt giảm viện trợ.

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: LHQ

Dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của LHQ ngày 8/10, hãng tin AFP đưa tin khoảng 13.000 đến 14.000 binh sĩ và cảnh sát, cũng như các trang thiết bị, sẽ phải quay về nước. Một số lượng lớn nhân viên dân sự trong các phái bộ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch ban đầu, Mỹ dự kiến ​​đóng góp 1,3 tỷ USD trong tổng ngân sách 5,4 tỷ USD cho các hoạt động gìn giữ hòa bình giai đoạn 2025-2026.

Nhưng hiện tại, Mỹ đã thông báo với LHQ rằng họ sẽ chỉ chi trả khoảng một nửa số tiền đó, tương đương 682 triệu USD - bao gồm 85 triệu USD dành cho một phái bộ chống băng đảng quốc tế mới ở Haiti vốn không có trong ngân sách ban đầu.

Trung Quốc dự kiến ​​đóng góp 1,2 tỷ USD vào ngân sách gìn giữ hòa bình, vốn đã có 2 tỷ USD đóng góp chưa được thanh toán tính đến tháng 7.

Trong tổng ngân sách của mình, LHQ hiện dự kiến ​​sẽ thâm hụt từ 16 đến 17% trong ngân sách gìn giữ hòa bình hiện tại.

Từ lâu, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố các thể chế quốc tế đã lợi dụng Mỹ và giám sát việc cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài của Mỹ kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

“Chúng tôi biết rằng sẽ có những hậu quả kéo theo về mặt giám sát lệnh ngừng bắn, bảo vệ thường dân, làm việc với các hoạt động nhân đạo hoặc các hoạt động gìn giữ hòa bình khác”, vị quan chức trên lo ngại.

Việc cắt giảm 25% lực lượng sẽ được áp dụng cho 9 trong số 11 phái bộ gìn giữ hòa bình, vốn đã xây dựng các kế hoạch dự phòng cho khả năng cắt giảm ngân sách.

LHQ hiện triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, miền Nam Liban, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Tây Sahara, cùng nhiều nơi khác.

Louis Charbonneau của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói với AFP rằng thông báo này “có khả năng đồng nghĩa với việc giảm đáng kể việc bảo vệ các đoàn xe nhân đạo và thường dân phụ thuộc vào viện trợ”.

“Chúng tôi hy vọng LHQ sẽ ưu tiên các hoạt động nhân đạo và nhân quyền cứu người”, ông nói thêm.

Trong khi đó, Richard Gowan thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế cho biết tác động của việc cắt giảm trên thực địa “sẽ khác biệt tùy từng trường hợp”.

"Ở một nơi như Nam Sudan, nơi lực lượng gìn giữ hòa bình bảo vệ được phần nào cho nhiều dân thường và gần như đã xảy ra một cuộc chiến tranh mới trong năm nay, việc cắt giảm lực lượng gìn giữ hòa bình là một tín hiệu rất xấu đối với khu vực này”, ông Richard bày tỏ.

Ngày 29/5/1948, LHQ đã chính thức triển khai Phái bộ Tổ chức giám sát hòa bình Liên hợp quốc (UNTSO) để duy trì thực hiện thỏa thuận đình chiến giữa Israel và các nước Arập láng giềng. Từ đó, ngày 29/5 hằng năm trở thành Ngày Quốc tế Lực lượng Gìn giữ Hòa bình LHQ. Trong 77 năm qua, hơn 2 triệu sĩ quan, nhân viên gìn giữ hoà bình của 125 quốc gia phái cử đã tham gia phục vụ tại 71 Phái bộ gìn giữ hoà bình của LHQ, trong đó hơn 4.400 người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

