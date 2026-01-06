Những cuộc bầu cử sẽ làm châu Âu chao đảo năm 2026

Từ Hungary đến Đức, Pháp và Thụy Điển, các cuộc bầu cử năm 2026 có thể tái định hình quyền lực EU, thử thách đoàn kết nội khối giữa xung đột Ukraine và sức ép địa chính trị toàn cầu.

Toàn cảnh một phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu (EP) ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang tin châu Âu euronews.com, sau một năm 2025 đầy biến động với sự trở lại của phe bảo thủ tại Đức và Cộng hòa Séc, châu Âu bước vào năm 2026 với dự báo sẽ là “cơn sang chấn” tiếp theo đối với cấu trúc địa chính trị của Liên minh châu Âu (EU). Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn và căng thẳng xuyên Đại Tây Dương gia tăng, các cuộc bầu cử sắp tới không chỉ quyết định tương lai của từng quốc gia mà còn là phép thử cho sự đoàn kết của cả khối.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Hungary, nơi có thể chứng kiến nhiệm kỳ cầm quyền liên tục dài nhất trong lịch sử EU. Thủ tướng Viktor Orbán, người nắm quyền từ năm 2010, đang đối mặt với sự cạnh tranh lớn nhất từ trước đến nay mang tên Péter Magyar và đảng Tisza.

Dù có quan điểm tương đồng về các vấn đề xã hội như di cư, nhưng ông Magyar đang thu hút cử tri bằng lời hứa cải thiện sức mua và hàn gắn quan hệ với Brussels. Hiện tại, các cuộc thăm dò cho thấy đảng Tisza đang dẫn trước đảng Fidesz của ông Orbán tới 13 điểm phần trăm. Kết quả cuộc bầu cử này sẽ tác động trực tiếp đến Hội đồng châu Âu, bởi ông Orbán vốn là người công khai thách thức các lập trường của EU về Ukraine và gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phép thử tại các “đầu tàu” kinh tế

Bốn cường quốc lớn nhất EU là Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha sẽ tổ chức các cuộc bầu cử khu vực và thành phố. Đây được coi là những “phép thử” quan trọng cho các chính phủ đương nhiệm trước thềm tổng tuyển cử năm 2027.

Tại Đức: Các cuộc bầu cử tại Baden-Württemberg, Berlin và Saxony-Anhalt sẽ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với Thủ tướng Friedrich Merz (người nhậm chức tháng 5/2025) và đo lường sự trỗi dậy của phe cực hữu.

Tại Pháp: Cuộc bầu cử thị trưởng toàn quốc vào tháng 3/2026 sẽ là thước đo sự ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Emmanuel Macron, người đang có tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục.

Tại Tây Ban Nha: Đảng Xã hội (PSOE) của Thủ tướng Pedro Sánchez đang chao đảo sau những thất bại tại các thành trì truyền thống. Các cuộc bỏ phiếu tại Andalusia và Castile y León sẽ quyết định liệu phe đối lập trung hữu (PP) có thể giành đa số mà không cần đến sự hỗ trợ của phe cực hữu Vox hay không.

Tại Italy: Cử tri sẽ tham gia trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp hệ thống tư pháp, một sự kiện được coi là bài kiểm tra sự ủng hộ dành cho liên minh của Thủ tướng Giorgia Meloni.

Thụy Điển cũng đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2026 trong tình trạng “an ninh nghiêm trọng”. Thủ tướng Ulf Kristersson cảnh báo về các mối đe dọa can thiệp từ nước ngoài và tấn công mạng, tương tự như các “cuộc tấn công hỗn hợp” bị cáo buộc tại Đức. Cuộc bầu cử này sẽ là bài kiểm tra cho hiệu quả của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU trong việc bảo vệ tính chính trực của hòm phiếu.

Tại Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen cũng đang đối mặt với áp lực lớn. Lập trường cứng rắn về nhập cư dường như không còn phát huy hiệu quả khi liên minh cầm quyền dần trở nên mong manh. Ngoài ra, việc ông Trump nhắc lại ý định đối với Greenland cũng đang đặt chủ quyền lãnh thổ của Đan Mạch vào tâm điểm của các cuộc tranh luận cử tri.

Những biến số từ bên ngoài biên giới EU

Châu Âu năm 2026 không chỉ xoay quanh cử tri nội khối. Các cuộc bầu cử toàn cầu sẽ tạo ra những “cơn sóng” tác động mạnh mẽ đến Brussels:

Thứ nhất là Mỹ: Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026 sẽ quyết định quyền lực của chính quyền Trump tại Quốc hội. Điều này đặc biệt quan trọng khi Mỹ vừa công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới, cam kết thúc đẩy sự “kháng cự” đối với quỹ đạo hiện tại của châu Âu.

Thứ hai là Brazil: Sự tái đắc cử tiềm năng của Tổng thống Lula da Silva sẽ quyết định số phận của thỏa thuận thương mại Mercosur vốn đã đình trệ hơn hai thập kỷ.

Thứ ba là Israel và Nga: Các cuộc bầu cử tại hai quốc gia này cũng sẽ định hình lại cán cân quyền lực tại các khu vực xung đột, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và chính sách đối ngoại của EU.

Tóm lại, năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm mà lá phiếu của cử tri sẽ trực tiếp vẽ lại bản đồ chính trị châu Âu, giữa một thế giới đầy biến động và phân cực.

