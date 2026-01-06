Nga thông qua các chỉ tiêu và mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030

{title}
Quang cảnh bên ngoài Điện Kremlin ở Thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt trong khuôn khổ các mục tiêu phát triển quốc gia của Liên bang Nga đến năm 2030.
Danh sách chỉ thị, công bố trên trang web chính thức của Điện Kremlin, được thông qua sau cuộc họp của Hội đồng Tổng thống về Phát triển Chiến lược và Các Dự án Quốc gia.
Theo đó, Tổng thống Putin chấp thuận về nguyên tắc bộ “Các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt của các mục tiêu phát triển quốc gia Liên bang Nga đến năm 2030” do Chính phủ Nga đề xuất, đồng thời yêu cầu điều chỉnh nội dung phù hợp với các chỉ thị đã ban hành.
Ngoài ra, Tổng thống Putin chỉ đạo Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga triển khai các biện pháp nhằm khôi phục tăng trưởng kinh tế và hoạt động đầu tư, cũng như thực hiện kế hoạch hợp pháp hóa một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế.
