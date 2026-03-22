Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cội Việt” lần thứ III thu hút đông đảo người dân tham gia

Ngày 22/3, tại Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng LynnTimes Thanh Thủy (xã Thanh Thủy), Báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cội Việt” hưởng ứng chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVIII - năm 2026.

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế, Tỉnh Đoàn Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các đại biểu thăm, động viên người dân tham gia Ngày hội “Giọt hồng Cội Việt” hưởng ứng chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVIII - năm 2026.

Chương trình “Chủ nhật Đỏ” do Báo Tiền Phong phát động từ năm 2008 đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Đây là lần thứ 3 sự kiện “Giọt hồng cội Việt” được tổ chức tại xã Thanh Thủy nhằm kết nối những trái tim nhân ái và lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người. Chương trình góp phần quan trọng khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tại tỉnh Phú Thọ, các hoạt động hưởng ứng chương trình “Chủ nhật Đỏ” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng nghìn người tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái vì cộng đồng.

Lễ phát động chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVIII - năm 2026 được tổ chức trang trọng vào trung tuần tháng 1/2026 tại Thủ đô Hà Nội, đến nay các hoạt động hưởng ứng đã mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với hàng chục điểm hiến máu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại lễ phát động.

Lãnh đạo Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc chương trình “Giọt hồng Cội Việt” lần thứ III - năm 2026.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình “Chủ nhật Đỏ” không ngừng lớn mạnh, thu hút sự tham gia của hàng triệu lượt tình nguyện viên trên khắp cả nước.

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành, tổ chức chương trình.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức 22 buổi hiến máu, vận động trên 10.000 lượt tình nguyện viên đăng ký tham gia và tiếp nhận trên 9.000 đơn vị máu, góp phần thiết thực cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Ban Tổ chức trao thư cảm ơn và quà tặng tri ân các hoa hậu, á hậu và ca sĩ có nhiều đóng góp trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hiến máu phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối người hiến máu. Tăng cường tuyên truyền về hiến máu tình nguyện, nêu gương người tốt việc tốt, những câu chuyện về hiến máu cứu người để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp nhân ái này. Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, coi việc hiến máu là một việc thường xuyên, là trách nhiệm và niềm vinh dự của mỗi cá nhân; cùng nhau chia sẻ để mang lại sự sống và hy vọng cho người bệnh.

Người dân tham gia chương trình hiến máu “Giọt hồng Cội Việt” lần thứ III - năm 2026.

Theo kế hoạch, chương trình hiến máu “Giọt hồng Cội Việt” được tổ chức trong buổi sáng Chủ nhật, ngày 22/3. Toàn bộ số máu thu được sẽ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác chữa bệnh cứu người.

Đức Anh