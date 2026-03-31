Ngày Quốc tế không rác thải: Liên hợp quốc kêu gọi xây dựng các hệ thống lương thực không rác thải

Ngày 30/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng các hệ thống lương thực không rác thải, vốn cần để “nuôi dưỡng cả con người và hành tinh”.

Những công nhân đang thu gom rác thải nhựa tại bãi chôn lấp Galuga ở Bogor, Tây Java, Indonesia. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong thông điệp nhân Ngày Quốc tế Không rác thải, được tổ chức hằng năm vào ngày 30/3, ông Guterres nêu rõ thế giới đang lãng phí quá nhiều thực phẩm. Mỗi ngày, người dân trên toàn cầu vứt bỏ lượng thực phẩm đủ để chế biến 1 tỷ bữa ăn, trong khi lại để cho 9% số người lâm vào nạn đói, gây nguy hiểm cho khí hậu, hệ sinh thái và sức khỏe, đồng thời đe dọa khả năng họ tự nuôi sống bản thân trong tương lai.

Để khắc phục tình trạng này, ông Guterres kêu gọi người tiêu dùng tạo ra tác động lớn bằng những thay đổi nhỏ trong thói quen mua sắm và nấu nướng, các nhà bán lẻ tối ưu hóa hoạt động và phân phối lại thực phẩm dư thừa, các thành phố mở rộng việc phân loại rác thải hữu cơ và tăng cường thu mua thực phẩm dư thừa tại các trường học và bệnh viện, trong khi các chính phủ thúc đẩy sự thay đổi mang tính hệ thống bằng cách giải quyết vấn đề rác thải thực phẩm trong các kế hoạch hành động vì khí hậu và đa dạng sinh học, đồng thời thiết lập quan hệ đối tác công-tư.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, thông qua các sáng kiến như Bước đột phá chống lãng phí thực phẩm (Food Waste Breakthrough) và Không rác thải hữu cơ (No Organic Waste), cộng đồng quốc tế có thể cắt giảm 50% tình trạng rác thải thực phẩm vào năm 2030, cắt giảm lượng khí thải metan lên đến 7% và xây dựng các hệ thống lương thực tuần hoàn, có khả năng chống chịu. Những nỗ lực này, ngoài việc bảo vệ hành tinh, sẽ tạo ra việc làm xanh, giảm bớt tình trạng mất an ninh lương thực và tác động do khí hậu, đồng thời ngăn chặn thiệt hại kinh tế lên đến 1.000 tỷ USD mỗi năm.

Số liệu, do Chương trình Định cư con người của Liên hợp quốc (LHQ) công bố, cho thấy mỗi năm, con người tạo ra từ 2,1 tỷ đến 2,3 tỷ tấn chất thải rắn đô thị và khoảng 2,7 tỷ người chưa được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ thu gom rác thải. Ô nhiễm do rác thải đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, sự phát triển kinh tế và làm gia tăng nhanh chóng 3 cuộc khủng hoảng toàn cầu là khủng hoảng do biến đổi khí hậu, khủng hoảng do mất đa dạng sinh học và khủng hoảng ô nhiễm.

Nếu không có hành động khẩn cấp, lượng chất thải rắn đô thị hàng năm có thể lên tới 3,8 tỷ tấn vào năm 2050. Tháng 12/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết, lấy ngày 30/3 là Ngày Quốc tế Không rác thải nhằm khuyến khích các thói quen sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng như nâng cao nhận thức về cách thức các dự án chống rác thải thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

Theo nhandan.vn