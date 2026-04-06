Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nigeria tiêu diệt hơn 60 phiến quân gây ra các vụ bắt cóc

Báo cáo an ninh ngày 5/4 cho biết quân đội Nigeria đã tiêu diệt hơn 60 thành viên của các băng đảng tội phạm được gọi là “bandit” (phiến quân cướp bóc) - những đối tượng bị cáo buộc gây ra hầu hết các vụ bắt cóc quy mô lớn tại quốc gia Tây Phi.

Binh sĩ tuần tra tại thị trấn Banki, Đông Bắc Nigeria. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Chiến dịch truy quét được thực hiện tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, nơi cảnh sát hôm 4/4 xác nhận một vụ bắt cóc hàng loạt đã xảy ra trong đêm 2/4. Người dân ước tính khoảng 7 người đã thiệt mạng và 150 nạn nhân khác bị bắt cóc khi nhiều đối tượng được vũ trang hạng nặng tấn công 6 ngôi làng thuộc khu vực Bukkuyum.

Báo cáo an ninh khẳng định “ít nhất 65 phiến quân” đã bị tiêu diệt, coi đây là “bước đột phá lớn”. Tuy nhiên, “chiến dịch tấn công tổng lực kéo dài 7 giờ bằng cả đường bộ và đường không” diễn ra tại huyện Tsafe, cách nơi xảy ra các vụ bắt cóc gần đây khoảng 200 km.

Bạo lực tại Nigeria, đặc biệt là ở khu vực Tây Bắc và miền Trung, đã gia tăng trong những năm gần đây. Các nhóm tội phạm có vũ trang thường xuyên tiến hành những vụ tấn công, cướp bóc và bắt cóc đòi tiền chuộc. Do động cơ tài chính, các đối tượng cướp bóc ngày càng cấu kết chặt chẽ với những chiến binh thánh chiến từ vùng Đông Bắc Nigeria - các phần tử đã khơi mào cuộc nổi loạn vũ trang kéo dài 17 năm để thành lập “vương quốc Hồi giáo”.

Theo giới chức địa phương và các nhà phân tích, tình trạng bất ổn ban đầu bắt nguồn từ xung đột giữa nông dân địa phương và những người chăn thả gia súc du mục do tranh giành đất đai và nguồn nước, nhưng sau đó phát triển thành các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Những vụ tấn công làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang bạo lực và bất ổn an ninh tại Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi.

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long