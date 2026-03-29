Nơi nhân ái được gieo mầm

Một buổi sáng đầu Đông, những chiếc áo ấm được học sinh mang đến, xếp ngay ngắn trên bàn học để gửi tặng các bạn vùng khó. Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ ấy đã diễn ra nhiều năm trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Ở đó, cùng với việc dạy chữ, nhà trường còn dạy học sinh một bài học quan trọng: Biết quan tâm, biết sẻ chia và biết sống vì người khác. Và chính những bài học ấy mới là điều theo các em lâu dài sau khi rời mái trường.

Trường Phổ thông DTNT THPT Hòa Bình phối hợp trao tặng mũ bảo hiểm và quà cho học sinh Trường TH&THCS Kim Truy (Kim Bôi), lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Từ những việc làm nhỏ

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kim Thượng (Xuân Đài), nhiều năm nay, hình ảnh thầy cô mang gạo, mang chăn đến khu bán trú cho học sinh đã trở nên quen thuộc. Nhiều em ở các bản xa, điều kiện gia đình khó khăn, mỗi tuần mới về nhà một lần, nên ngoài giờ dạy học, giáo viên còn chăm lo từng bữa ăn, manh áo cho học trò. Nhà trường duy trì bữa cơm bán trú, vận động quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng học tập để học sinh có điều kiện đến trường. Với nhiều em, sự quan tâm của thầy cô và bạn bè chính là lý do để tiếp tục vượt khó tới trường.

Không chỉ ở vùng cao, tại nhiều trường học ở khu vực thuận lợi hơn như Việt Trì, Phú Thọ hay Vĩnh Yên, Hòa Bình..., những hoạt động như “nuôi lợn đất giúp bạn nghèo”, “tủ quần áo dùng chung”, “cặp sách tặng bạn”, “tiếp sức đến trường” đã trở thành hoạt động thường xuyên. Mỗi lớp học là một địa chỉ nhỏ để học sinh tập cho mình thói quen chia sẻ: Khi thì vài nghìn đồng bỏ vào lợn đất, khi thì vài cuốn truyện, sách tham khảo cũ, khi thì chiếc áo ấm còn dùng được... Những món quà không lớn, nhưng cách học sinh trao cho nhau lại là điều đáng nói. Các em không chỉ giúp một người bạn cụ thể, mà dần hình thành thói quen biết quan tâm đến người khác. Từ những việc làm rất cụ thể như vậy, học sinh được dạy về lòng nhân ái không phải bằng những bài giảng dài, mà bằng những việc các em tự tay làm, tự mình tham gia. Khi một học sinh biết chia phần cơm của mình cho bạn, biết để dành cuốn vở mới cho bạn chưa có, thì bài học về sự sẻ chia đã được hình thành một cách tự nhiên.

Có thể thấy, trong nhiều nhà trường, giáo dục lòng nhân ái không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc rất gần gũi trong đời sống học đường hằng ngày. Và chính từ những việc nhỏ nhưng được làm thường xuyên ấy, cách ứng xử của học sinh với bạn bè, với thầy cô, với cộng đồng cũng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Đến những bài học lớn

Từ những hoạt động cụ thể trong từng lớp học, từng nhà trường, việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh những năm gần đây đã được ngành Giáo dục quan tâm triển khai như một nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện. Không chỉ dừng lại ở các phong trào thiện nguyện, nhiều trường học đã lồng ghép giáo dục sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt lớp, hoạt động Đội, hoạt động ngoại khóa. Khi học sinh được tham gia những hoạt động như quyên góp giúp bạn nghèo, thăm hỏi gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ bạn học yếu..., là các em không chỉ tham gia một hoạt động tập thể, mà đang được học cách sống với mọi người xung quanh.

Theo thầy Lỗ Quốc Tài - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kim Thượng (Xuân Đài), mục tiêu của nhà trường không chỉ là dạy kiến thức, mà còn là hình thành nhân cách cho học sinh. Trong đó, lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với cộng đồng là những giá trị cần được hình thành từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, cùng với việc dạy học, nhà trường đều chú trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nơi học sinh không chỉ học tập mà còn được quan tâm, được tôn trọng và được học cách quan tâm đến người khác.

Môi trường học đường thân thiện tại Trường PTDTBT THCS Kim Thượng góp phần nuôi dưỡng những bài học về sự sẻ chia và trách nhiệm trong mỗi học sinh.

Thực tế cho thấy, ở những trường học duy trì tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống, các mối quan hệ trong nhà trường cũng có nhiều thay đổi tích cực. Học sinh có ý thức hơn trong việc giúp đỡ bạn bè, tình trạng mâu thuẫn trong học sinh giảm, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được bạn bè và thầy cô giúp đỡ để tiếp tục đến trường. Khi học sinh biết quan tâm đến bạn, biết chia sẻ với những người khó khăn hơn, thì môi trường học đường không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi hình thành nhân cách. Thầy Tăng Văn Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT Hòa Bình chia sẻ: Giáo dục hướng tới sự phát triển toàn diện; kiến thức có thể giúp các em đi xa, nhưng cách các em đối xử với người khác mới là điều quyết định các em trở thành người như thế nào. Vì vậy, việc lan tỏa những việc làm biết quan tâm, biết sẻ chia trong học đường không chỉ giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần hình thành một môi trường giáo dục nhân văn.

Giáo dục, không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là bồi dưỡng cách con người đối xử với con người. Từ những việc làm trong lớp học đến những chuyến đi thiện nguyện tới các vùng khó khăn hơn, học sinh được học cách quan tâm, chia sẻ và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Khi lòng nhân ái được nuôi dưỡng từ những năm tháng học trò, đó không chỉ là một hoạt động giáo dục, mà là cách nhà trường góp phần hình thành những con người biết nghĩ cho người khác - điều mà xã hội luôn cần ở mỗi người khi trưởng thành.

Nguyễn Yến