Nữ kiểm sát viên tận tâm, trách nhiệm

Với tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng và sự tận tụy trong công việc, đồng chí Hà Thị Vân Anh - Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 8 là tấm gương điển hình tiêu biểu của ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ.

Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2012, đồng chí Hà Thị Vân Anh được tuyển dụng vào ngành Kiểm sát, công tác tại Viện KSND thành phố Phúc Yên (nay là Viện KSND khu vực 8). Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, đồng chí luôn nỗ lực rèn luyện chuyên môn, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc áp lực cao, đặc biệt tại địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp.

Đồng chí Hà Thị Vân Anh thường xuyên tự trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trên cương vị kiểm sát viên, đồng chí được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự; kiểm sát các vụ việc dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Dù ở lĩnh vực nào, đồng chí cũng làm việc khoa học, thận trọng, khách quan, bảo đảm các vụ việc được giải quyết đúng quy định, đúng tiến độ.

Chỉ tính riêng từ ngày 1/10/2025 đến nay, đồng chí đã trực tiếp giải quyết 19 tin báo, kiểm sát điều tra 15 vụ án, tham gia xét xử 12 vụ án hình sự và kiểm sát 30 vụ án dân sự. Trước khối lượng công việc lớn, đồng chí chủ động áp dụng phương pháp vẽ sơ đồ tư duy kết hợp thực hiện số hóa hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành.

Nhiều vụ án khó, phức tạp được lãnh đạo giao phụ trách đều được đồng chí xử lý hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tại đơn vị.

Đồng chí Hà Thị Vân Anh làm việc với cơ quan điều tra.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí còn là cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của ngành. Nhiều năm liền, đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận Bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát. Hiện đồng chí được quy hoạch chức danh lãnh đạo, tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng để phát triển.

Theo đánh giá của lãnh đạo đơn vị, đồng chí Hà Thị Vân Anh là kiểm sát viên có năng lực, nhiều triển vọng, luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc. Không chỉ giỏi chuyên môn, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào xã hội như đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ kiểm sát trong cộng đồng.

Với lối sống giản dị, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, nữ kiểm sát viên luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, không ngại khó khăn, thử thách. Dù phải cân bằng giữa công việc và gia đình, đồng chí vẫn luôn sắp xếp khoa học để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Mỗi vụ án được giải quyết thấu tình, đạt lý, mỗi hồ sơ được nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học chính là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của nữ kiểm sát viên trên hành trình bảo vệ công lý.

Với tình yêu nghề và khát vọng cống hiến, đồng chí Hà Thị Vân Anh sẽ tiếp tục “giữ lửa” nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng ngành KSND ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là điểm tựa pháp lý tin cậy, bảo vệ công bằng và lẽ phải trong xã hội.

Kim Liên - Ngọc Bích