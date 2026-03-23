Nữ thủ lĩnh nhiệt huyết với công tác đoàn

10 năm gắn bó với công tác đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thung Nai Lê Ánh Hồng luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của bản thân. Sáng tạo, nhiệt huyết, hết mình với phong trào thanh niên, nữ thủ lĩnh đoàn còn gây ấn tượng với nhiều mô hình, phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả, huy động sức trẻ đóng góp xây dựng quê hương.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Thung Nai Lê Ánh Hồng.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Lê Ánh Hồng chia sẻ: “Để làm tốt vai trò của người cán bộ đoàn, trước hết cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, cần có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Người cán bộ đoàn cũng cần có kỹ năng tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); biết lắng nghe, thấu hiểu và truyền cảm hứng để thu hút ĐVTN tham gia các phong trào. Ngoài ra, khả năng tổ chức, điều hành hoạt động, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt cũng là những yếu tố rất quan trọng”.

Với vai trò thủ lĩnh thanh niên cơ sở, Lê Ánh Hồng đã góp phần quan trọng đưa công tác Đoàn xã Thung Nai 4 năm liên tục (2022 - 2025) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo dấu ấn rõ nét trong phong trào thanh niên của địa phương.

Đối với hoạt động đoàn ở cơ sở, việc đoàn kết, tập hợp lực lượng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, tiền đề để triển khai các phong trào, hoạt động vừa có chiều sâu, vừa tạo được tính lan tỏa trong cộng đồng. Để làm được điều đó, người cán bộ đoàn phải thể hiện vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, nghiên cứu, lựa chọn những hoạt động, những phần việc phù hợp với điều kiện của ĐVTN địa phương.

Đoàn Thanh niên xã Thung Nai trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xác định xung kích, tình nguyện là thế mạnh của ĐVTN, đồng chí Lê Ánh Hồng cùng Ban Chấp hành Đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tiêu biểu như: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, trao tặng quà, hỗ trợ sơn sửa nhà cho gia đình chính sách. Đoàn Thanh niên xã duy trì thường xuyên các đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”; hỗ trợ các gia đình gặp thiên tai, bão lũ; vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện trong năm 2025 đạt hơn 40 triệu đồng.

Đồng chí Hồng cũng nghiên cứu triển khai các mô hình thu gom rác thải nhựa gây quỹ được công nhận là mô hình điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Đoàn xã đã chủ động thành lập và trực tiếp phụ trách đội hình thanh niên hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, góp phần triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thể hiện rõ vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đoàn Thanh niên xã Thung Nai ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới.

Lê Ánh Hồng tâm sự: “Bên cạnh các phong trào thi đua do tổ chức đoàn phát động, để phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên xã tập trung vào các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng”.

Trong năm 2025, Đoàn xã đã phối hợp tổ chức 2 đợt khám, phát thuốc miễn phí cho Nhân dân; hỗ trợ 100 ngày công lao động sửa nhà cho gia đình chính sách, tổng trị giá 17 triệu đồng. Tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, trao tặng trên 100 suất quà trị giá hơn 30 triệu đồng; phối hợp khánh thành “Nhà hạnh phúc” trị giá 80 triệu đồng.

Hiện nay, Đoàn xã triển khai thực hiện các công trình thanh niên tiêu biểu như: “Đường hoa thanh niên”, “Số hóa các điểm di tích lịch sử”, góp phần thiết thực vào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đối với công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi, nữ thủ lĩnh đã dành nhiều tâm huyết chăm lo cho thế hệ măng non. Đoàn xã đã vận động các nguồn lực và trao tặng 55 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 21,7 triệu đồng; phối hợp tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” với 450 suất quà trao cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, Đoàn xã duy trì hiệu quả mô hình “Em nuôi của Đoàn”, trong đó cá nhân đồng chí Hồng trực tiếp nhận hỗ trợ 1 học sinh mồ côi bố theo giai đoạn 2024 - 2026, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và nêu gương của cán bộ đoàn.

Nhìn lại hành trình 10 năm gắn bó với công tác đoàn, những phần thưởng của cấp ủy, chính quyền và mới đây là giải thưởng Lý Tự Trọng chính là sự ghi nhận nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của Lê Ánh Hồng trong thời gian qua.

"Điều quan trọng nhất tôi học được là cách gắn bó, chia sẻ và đồng hành cùng ĐVTN. Những trải nghiệm trong công tác đoàn không chỉ giúp tôi hoàn thiện bản thân mà còn là hành trang quý báu để tiếp tục phấn đấu, cống hiến trong công việc và cuộc sống. Ngọn lửa nhiệt huyết với công tác đoàn vẫn luôn cháy bỏng với khát vọng đưa phong trào Đoàn xã ngày một lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển của quê hương" - Lê Ánh Hồng chia sẻ.

Thu Hà