Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên Đảng bộ xã Hội Thịnh

{title}
{publish}
{head}
Sáng 20/8, Đảng ủy xã Hội Thịnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026. Dự buổi lễ có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Nhuận, Chi bộ thôn Diên Lâm, xã Hội Thịnh.
Đợt này, Đảng bộ xã Hội Thịnh có 117 đảng viên vinh dự được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này đều là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự gương mẫu trong đời sống, công tác.
Phát huy truyền thống, các đảng viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương; đồng thời giáo dục con cháu, thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương.
Toàn cảnh Lễ trao Huy hiệu Đảng.
Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chúc các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên; là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo.
Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng xã Hội Thịnh ngày càng phát triển.
Thúy Hường
baophutho.vn Chiều 19/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm một...
baophutho.vn Ngày 19/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa vị trí đề xuất...
baophutho.vn Sáng 19/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
baophutho.vn Ngày 19/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn...
baophutho.vn Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tổ chức ký kết Bản ghi nhớ với Công ty TNHH Advanced Water Technology (Hàn...
baophutho.vn Chiều 18/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng...
baophutho.vn Chiều 18/8, Công an tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh...