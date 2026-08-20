Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên Đảng bộ xã Hội Thịnh

Sáng 20/8, Đảng ủy xã Hội Thịnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026. Dự buổi lễ có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Nhuận, Chi bộ thôn Diên Lâm, xã Hội Thịnh.

Đợt này, Đảng bộ xã Hội Thịnh có 117 đảng viên vinh dự được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này đều là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự gương mẫu trong đời sống, công tác.

Phát huy truyền thống, các đảng viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương; đồng thời giáo dục con cháu, thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương.

Toàn cảnh Lễ trao Huy hiệu Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chúc các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên; là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng xã Hội Thịnh ngày càng phát triển.

Thúy Hường