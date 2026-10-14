Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Hoàn thành các thủ tục theo quy định, sớm triển khai 3 dự án nhà ở

Sáng 14/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng, Sở Tài chính báo cáo chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Sông Lô (phường Thanh Miếu); kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Thống Nhất (phường Thống Nhất).

Theo đó, Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Sông Lô do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 595 làm chủ đầu tư, có diện tích 3,36 ha. Dự án đầu tư xây dựng 3 tòa chung cư nhà ở xã hội với 1.178 căn, 37 công trình nhà ở thương mại 5 tầng, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1.847 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ quý IV năm 2026 đến quý III năm 2030.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Thống Nhất do Công ty Cổ phần Phát triển Khu đô thị Thống Nhất làm chủ đầu tư, có tổng diện tích khoảng 1,97 ha; đầu tư xây dựng 2 tòa nhà ở xã hội, mỗi tòa cao 15 tầng với 639 căn. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến xấp xỉ 691 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ quý III năm 2026 đến hết quý II năm 2029.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao về mặt kiến trúc, cảnh quan, không gian và tỷ lệ quy hoạch của 2 dự án. Đồng chí giao Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo thẩm định, nêu rõ sự phù hợp của dự án với quy hoạch chương trình phát triển nhà ở, cũng như các tỷ lệ đã đạt theo quy định của dự án.

Đồng ý thông qua chủ trương chấp thuận đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục cần thiết bảo đảm theo quy định để 2 dự án sớm được triển khai.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu làm rõ một số nội dung tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã Lương Sơn (Đồng Bái, xã Lương Sơn).

Dự án Khu nhà ở xã Lương Sơn dự kiến đầu tư xây dựng công trình nhà liền kề và công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích 8,08 ha, với 319 căn hộ; quy mô dân số khoảng 1.276 người; tổng mức đầu tư khoảng 165,3 tỷ đồng. Dự kiến dự án thực hiện trong 4 năm (2026-2029).

Dự án được triển khai góp phần tăng quỹ nhà ở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương thông qua thu tiền sử dụng đất.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo thẩm định, tờ trình hồ sơ dự án bảo đảm ngắn gọn, nêu rõ sự phù hợp của dự án cùng các tỷ lệ theo quy định liên quan.

Lê Hoàng