Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo một số dự án phát triển đô thị, nhà ở

Chiều 23/3, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng và Sở Tài chính báo cáo một số dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc - Khu Quế Trạo, phường Việt Trì.

Dự án do Liên danh Công ty TNHH Y khoa HĐ Phú Thọ và Công ty TNHH L&C đề xuất, có diện tích khoảng 7.015,8m2 (0,70158ha), quy mô gồm 1 tòa chung cư (1 tầng hầm, 15 tầng nổi), cung cấp khoảng 456 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho trên 1.800 người.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 633 tỷ đồng; tiến độ thực hiện từ quý II/2026 đến quý IV/2027. Qua thẩm định, hồ sơ dự án cơ bản bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp định hướng phát triển nhà ở xã hội; góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu an cư của các đối tượng chính sách, cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn sau sáp nhập.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo dự án nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc - Khu Quế Trạo, phường Việt Trì.

Cũng tại cuộc họp, Sở Tài chính báo cáo kết quả thẩm định đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Nam đường vành đai 2 đô thị Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ T&T đề xuất, với nhu cầu sử dụng đất khoảng 35,4ha, quy mô dân số trên 12.900 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến 6.214 tỷ đồng, thời gian thực hiện 60 tháng.

Các cơ quan thẩm định đánh giá, hồ sơ dự án được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp mục tiêu, định hướng phát triển, sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế - xã hội theo Quy hoạch quốc gia và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng.

Quỹ đất thực hiện dự án chưa giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện để xem xét đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành không gian đô thị hiện đại, văn minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn thống nhất chủ trương triển khai các dự án đã được báo cáo.

Đối với dự án nhà ở xã hội Âu Lạc - Khu Quế Trạo, do cơ bản có mặt bằng sạch, phù hợp quy hoạch, các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công trong tháng 5/2026.

Đối với dự án Khu đô thị mới phía Nam đường vành đai 2 đô thị Vĩnh Phúc, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư rà soát, thống nhất quy mô và các nội dung của dự án; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết, bảo đảm kết nối hạ tầng trong và ngoài dự án; hoàn thành phải bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý theo đúng quy định.

Đồng thời, quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; bảo đảm hài hòa lợi ích, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân trong khu vực dự án, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Mạnh Quân - Cao Tuấn