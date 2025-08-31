Phú Thọ - Điểm đến hút khách nhân dịp Quốc khánh 2/9

Về với cội nguồn văn hóa và lịch sử

Để khám phá chiều sâu văn hóa của vùng Đất Tổ, du khách không thể bỏ qua Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đây là quần thể di tích Quốc gia đặc biệt, nơi thờ phụng các Vua Hùng đã có công dựng nước. Đến với Đền Hùng, du khách sẽ được tìm hiểu về nguồn cội dân tộc, chiêm bái các đền thờ cổ kính và hòa mình vào không gian linh thiêng của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tiếp tục hành trình, du khách có thể ghé thăm các điểm đến như: Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, Khu du lịch sinh thái Vườn Vua hay Tổ hợp nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy đã trở thành những lựa chọn hàng đầu cho du khách muốn thư giãn, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng không gian trong lành. Với các tiện ích đa dạng, từ bể bơi khoáng nóng, khu vui chơi giải trí đến hệ thống nhà hàng, khách sạn cao cấp, Thanh Thủy hứa hẹn mang lại một kỳ nghỉ trọn vẹn và đáng nhớ.

Ngoài ra, khi đến Vườn Quốc gia Xuân Sơn, du khách sẽ được thưởng thức nét văn hóa độc đáo của đồng bào Dao, Mường tại đây. Du khách sẽ hòa mình vào thiên nhiên đa dạng, hùng vĩ, được thưởng thức ẩm thực mâm cỗ lá của người dân tộc với nhiều món ăn đặc sắc. Cạnh đó, du khách còn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồi chè Long Cốc như chốn “bồng lai tiên cảnh” với vẻ đẹp nên thơ, rung động lòng người.

Đắm mình trong vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ

Với địa hình đa dạng, Phú Thọ mang đến những trải nghiệm thiên nhiên vô cùng ấn tượng. Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành Khu du lịch Quốc gia, hồ Hòa Bình có cảnh quan “sơn thủy hữu tình” với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, tạo nên một “Vịnh Hạ Long trên núi”. Hành trình khám phá hồ sẽ được nối dài với các tour tham quan Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Đền Chúa Thác Bờ, cùng các hoạt động trải nghiệm như câu cá, chèo thuyền kayak và khám phá các bản du lịch cộng đồng của người Mường, Dao.

Đến với Mai Châu, du khách sẽ khó lòng bỏ qua vẻ đẹp của thung lũng yên bình, nếp nhà sàn cùng bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái. Với hàng chục địa điểm thu hút như đèo Thung Khe, làng Bích họa Hải Sơn hay các bản du lịch cộng đồng nổi tiếng như Lác, Pom Coọng, Mai Châu luôn đón một lượng lớn du khách, đặc biệt là khách Quốc tế.

Gần gũi hơn, Khu du lịch Đầm Vạc là một đầm tự nhiên xanh mênh mông, được hình thành từ ngàn năm trước. Với diện tích lớn, nhiều cây cối và nước trong xanh, đây là nơi trú ngụ của vô số loài chim như cò, le le, bồ nông, và đặc biệt là vạc, tạo nên một không gian thiên nhiên trong lành, thư giãn, tạm rời xa chốn đô thị ồn ào.

Nghỉ dưỡng và thư giãn lý tưởng

Để tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn, du khách có thể lựa chọn các điểm đến nổi tiếng với dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp. Nổi bật nhất phải kể đến Tam Đảo, được hình thành từ ba ngọn núi Thiên Thị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa. Với khung cảnh thơ mộng, mây mù bao phủ, Tam Đảo được ví như “Đà Lạt của miền Bắc”, là nơi lý tưởng để du khách nghỉ dưỡng trong không gian yên bình và khám phá những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng.

Được mệnh danh là vùng đất “chén vàng”, huyện Kim Bôi là điểm dừng chân lý tưởng để du khách khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và dòng suối khoáng nóng quý giá. Với xu hướng nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, các khu du lịch và khu nghỉ dưỡng chất lượng cao như Serena Resort Kim Bôi, An Lạc Ecofarm Hot and Springs luôn là lựa chọn hàng đầu, mang đến một kỳ nghỉ thư thái, trọn vẹn.

Một lựa chọn khác là hồ Đại Lải, một hồ nước nhân tạo có diện tích lớn, nằm giữa khung cảnh đồi núi nên thơ. Hồ Đại Lải có khí hậu ôn hòa quanh năm, không gian khoáng đạt, thơ mộng, rất thích hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Thùy Trang - Hà Trang